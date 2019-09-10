В СЗФО выросло производство молока

В России выросло производство молока. По итогам семи месяцев во всех категориях хозяйств надоили 9,96 миллиона тонн, что на 3,1 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года. В числе лидеров и несколько регионов Северо-Западного федерального округа.

Средний надой молока от одной коровы за сутки одного из последних дней августа составил 17,06 килограмма, что на килограмм больше, чем годом ранее. В числе передовиков - Калининградская, Ленинградская и Вологодская области. Кстати, Вологодчина вошла и в первую десятку субъектов Российской Федерации по уровню доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на повышение продуктивности в молочном животноводстве. У нее 85,9 процента, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

По мнению вологодских властей, именно за счет возведения новых ферм и модернизации оборудования у Вологодчины есть все шансы побить прошлогодний рекорд производства молока и перешагнуть порог в 532 тысячи тонн.

А вообще, по прогнозу Национального союза производителей молока, по итогам нынешнего года в России получат молока на три процента больше. Как считает представитель организации Мария Жебит, этому поспособствуют ввод новых товарных молочных комплексов, работа над улучшением генетики стада, повышением продуктивности коров и уровня товарности производства. Поддержку отрасли оказывает и сегодняшняя благоприятная ценовая конъюнктура в сырьевом секторе.

- Нужно отметить, что продуктивность на агропромышленных предприятиях гораздо выше, чем в хозяйствах населения. И этот разрыв постоянно увеличивается. Позитивным фактором развития отрасли является также стабильное увеличение доли сельскохозяйственных организаций в производстве, - прокомментировала эксперт Евгения Шалихманова.