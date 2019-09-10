В Заполярье открыли три котельные на местном торфе и щепе

В Терском районе Мурманской области запущены три новые котельные, работающие на местном топливе - торфе и щепе. Их суммарная мощность - 7,25 мегаватта, сообщили в администрации региона. Старые котельные, работавшие на мазуте, будут полностью выведены из эксплуатации - при условии, что будущей зимой новые теплоснабжающие мощности подтвердят стабильность своей работы при низких температурах.

- В рамках этого инвестиционного проекта предполагается ввести в эксплуатацию до 2020 года четыре биотопливные котельные, которые будут снабжать теплом весь поселок Умбу, - отметили в пресс-службе регионального правительства. - Это позволит заместить привозной дорогостоящий мазут на местный торф, а значит, снизить тариф на тепловую энергию и сэкономить бюджетные деньги, которые ранее выделялись теплоснабжающим организациям в виде субсидий на закупку мазута.

Ранее на "мазутные" субсидии для Терского района из областного бюджета ежегодно выделялось 60 миллионов рублей.

В Терском районе находится пять торфяных месторождений: "Кислое", "Кирвенское", "Кумнозерские болота", "Щучье" и "Гладкое". В восьмидесятых-девяностых годах прошлого века там добывалось до 100 тысяч тонн торфа в год. Сейчас компания-инвестор планирует добывать там 25 тысяч тонн торфа ежегодно. Торфоразработки дадут району 45 новых рабочих мест. Всего в Мурманской области 48 месторождений, содержащих более 13 миллионов тонн торфа.

Сегодня добыча торфа в Заполярье не производится вообще, тогда как этот ресурс может использоваться не только в качестве топлива. Он обладает рядом качеств, делающих его весьма полезным для земледелия. Торф богат гумусом - основой плодородия почв. Чтобы перевести гумус, который содержится в торфе в связанном состоянии, в пригодные для удобрения почв воднорастворимые гуматы, торф необходимо обработать. Гуматы - не только питание, но и прекрасные стимуляторы роста. Кроме того, гуматы можно использовать для санации почв в районах хранения и уничтожения химического оружия, с их помощью можно очищать землю от некоторых видов радионуклидов и очищать сточные воды от тяжелых металлов.

Еще одно полезное свойство торфяного гумуса в том, что он может связывать деградированные почвы, которые выдуваются ветром или размываются водой. В арктических регионах таких территорий немало. А при глубокой переработке торфа под действием высоких температур из него получают активный уголь, который применяется в медицине, биохимии и промышленности в качестве абсорбентов, фильтрующих элементов, газопоглотителей и восстановителей металлов.