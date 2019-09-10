Вениамин Смехов поставит в Петербурге спектакль про веселого Пушкина

Актер, режиссер и сценарист Вениамин Смехов представит в Петербурге театральный проект "Веселое имя - Пушкин", посвященный 220-летию поэта. Спектакль, в котором задействован уникальный творческий альянс - Алексей Кортнев, Светлана Сурганова, Дмитрий Высоцкий и Анна Геллер - пройдет только один раз.

"Пушкин, как известно, "великий российский классик", "гениальный поэт" и вообще "наше все". Как писала Марина Цветаева, с некоторых пор он - и тога, и схима, и мера, и грань, и монумент, и мавзолей. Хотел он или нет, но с ним это случилось. Или с ним это сделали. Разбираться сейчас - бессмысленно и поздно. Но никогда не поздно перенести поближе к сердцу воспоминания - свои и чужие - о человеке, чье имя знакомо нам с малолетства, и чьи стихи мы читаем наизусть. Дабы не допустить, чтобы этот живой и прекрасный человек умер еще раз", - объясняют авторы проекта.

Спектакль "Веселое имя - Пушкин" - это театральный, творческий и психологический эксперимент. Каждому из них пяти актеров что сказать о поэте. И это будут совершенно разные взгляды.

- Год назад я затеяла создать арт-пространство "Пушкин рядом". Так пошло мое погружение в тему Пушкина, - рассказывает Светлана Сурганова. - И вот он меня настиг. Поступило предложение участвовать в спектакле. Конечно, да!

- Почему зрителю нужно читать Пушкина? Почему зрителю нужно смотреть спектакль? Потому что когда ты прикасаешься к гению, ты сам становишься чуть лучше, - рассуждает Дмитрий Высоцкий. - Я со Смеховым работаю много лет, и для меня большая радость участвовать в проектах, которые он делает. Как говорил еще один современный гений Слава Полунин, "работать нужно только с тем людьми, которых хочется обнять".

Благодаря блистательной драматургии, актерской игре и поэтической интуиции (а среди артистов в этом проекте, как минимум, двое - поэты), зрители встретятся с теми, кто знал Пушкина раньше и лучше нас: с соседями по имению и с друзьями по лицею, с поклонниками и с завистниками, с учителями и учениками, с последователями и преследователями.

Со сцены прозвучат свидетельства Гоголя и Булгарина, Достоевского и Керн, Писарева и Горчакова. О своем Пушкине расскажут Мережковский, Блок, Цветаева, Зощенко, Булгаков, Ерофеев, Лотман, Высоцкий, Окуджава. Музыкальные акценты расставит универсальный инструменталист Сергей Чекрыжов.

"Пушкин был влюблен в жизнь "со всею возможною страстию", и, как никто, знал в ней толк. Цену легкости, которой завидовали и в которой обвиняли, он тоже знал и платил по счетам саркастичными и пророческими заявлениями своих литературных героев. У них он хранил свои бездны - конфликт с вечностью и самоиронию, насмешки над суетным светом и беспрерывный поиск себя, а еще - страх чего-то не успеть, - говорят авторы проекта. - Спектакль не претендует на разгадки тайн биографии Александра Сергеевича, равно как и на новое слово в исследовании его творчества. В конечном итоге, никто никому не давал права решать, что хотел сказать своим произведением поэт, и о чем или о ком он думал. Но если удастся выйти за границы обязательной программы, стать ближе к живой человеческой истории, превратить в лично пережитое фразу "Пушкин - наше все", услышать заново его стихи и собственное сердце, значит, идея спектакля возникла не зря.

Справка "РГ"

Литературно-музыкальный проект "Веселое имя - Пушкин" состоится 12 октября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича. Постановку представляет Творческий бренд Dance Open при поддержке Комитета по Культуре Санкт-Петербурга в рамках проекта "Пушкинский Петербург в зеркале культуры".