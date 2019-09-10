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10.09.2019 16:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Американцы заявили об отсутствии правды о Крыме в СМИ США

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Делегация общественного Центра гражданских инициатив из США посетила сегодня Севастополь, где встретилась с местными жителями - ветеранами, общественниками, журналистами. Целью визита было узнать мнение жителей полуострова о российско-американских отношениях.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

Всего в Россию в составе делегации прибыло 45 человек, которые распределились по 20 городам.

Фото: pixabay.com
Американский журналист восхитился Крымом

- Все хотели посетить Крым, но нам повезло больше всех, - поделился Джеффри Робинсон, независимый журналист с 30-летним стажем.

- Официальные американские СМИ не отражают объективно, что происходит в России и в том числе в Крыму, зачастую вообще нет никакой информации, - говорит Робинсон. - Когда вернемся домой, мы поделимся тем, что узнали и увидели здесь, с друзьями, семьями, коллегами и читателями. Я знаю, что все больше людей в США обращаются к альтернативным источникам в Интернете, поскольку не могут найти объективную информацию в официальных СМИ.

Севастопольцы объяснили американским гостям, что Крым всегда был ментально российским, поэтому жители и сделали выбор в пользу России в 2014 году. Но за этот выбор оказались наказаны. По словам общественников, санкции США разрушают не только экономические, но и культурные и духовные связи. Жители полуострова ограничены в праве свободно перемещаться, не могут выехать в страны Европы и повидать родственников, которые живут в Болгарии, Румынии, Италии и других странах.

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Профессор Йельского университета Криштен Мета уверен, что отношения между Россией и США наладятся. Уже сейчас будущие кандидаты в президенты поднимают этот вопрос во время дебатов.

- Чем больше людей будет приезжать в Россию и Крым, чем более информированными мы будем, тем больше шансов повлиять на ситуацию, - говорит Мета.

- Среднестатистические жители США не думают о международной повестке, отношениях с Россией, ситуации вокруг Крыма, - считает Деннис Ортблад, бывший посольский работник, общественник. - Их заботят вопросы поиска работы, медицины, образования. Но американцы хотят, чтобы в мировой политике не было напряженности, чтобы не развязывались войны. Политикам придется с этим считаться.

Фото: iStock
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- Политические элиты США, к сожалению, продолжают использовать антироссийскую риторику, которую следом транслируют масс-медиа, - Говорит Джеффри Робинсон. - Но эта ситуация постепенно начинает меняться. Даже очень консервативный The New York Times, которые последние пять лет придерживался антироссийской позиции, в последнее время смягчил тон публикаций.

Во время визита гости из США также встретились со студентами и преподавателями Крымского федерального университета в Симферополе, посетили детскую Малую академию наук в Севастополе, а завтра поедут на Южный берег Крыма.

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