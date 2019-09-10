Депутаты урезали бюджет Севастополя

На последнем заседании Заксобрания Севастополя депутаты внесли изменение в трехлетний бюджет города. Он сократится почти на 14 миллиардов рублей в ближайшие два года. Это связано с отставанием при возведении крупных объектов, которые строят в рамках федеральной целевой программы развития полуострова. Планируется, что деньги город получит в 2021 году.

- Параметры бюджета на текущую трехлетку изменяются в связи с внесением корректив в ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года, - рассказал директор департамента финансов Севастополя Владимир Штоп. - На 2019 год показатели доходов и расходов бюджета и межбюджетных трансфертов уменьшены на 5,4 миллиарда рублей, на 2020 год - на 8,5 миллиарда рублей. На 2021 год эти параметры увеличены на 11,8 миллиарда рублей.

Изменения коснутся и дорожного фонда Севастополя. В 2020 году он уменьшится на 5,4 миллиарда рублей, а в 2021-м вырастет на 7,6 миллиарда. В среднем фонд составит около 10 миллиардов рублей в год.

Штоп пояснил, что средства 2019 - 2020 года не исчезают, а откладываются на 2021-й. Это вызвано тем, что в городе не успели реализовать мероприятия ФЦП 2019 года, а также подготовить проектно-сметную документацию для мероприятий 2020-го. Речь о проблемных стройках, которые планировалось начать в 2018 - 2019 годах, но работы на них до сих пор так и не стартовали: это канализационные очистные сооружения "Южные", больница скорой медпомощи, онкологический диспансер, инфекционная больница. Общая стоимость - около 18 миллиардов рублей.

- Все объекты остаются, объем финансирования не меняется, - заверил чиновник.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корректировка ФЦП понадобилась по итогам первого полугодия 2019 года, когда стало понятно, что освоить средства программы вовремя не получится.

- Нельзя снимать вину с исполнительной власти, мы не смогли провести конкурсы. Прежде всего, на проектирование, - сказал Развожаев. - А раз многие объекты не были спроектированы, оставлять их финансирование в 2020 году бессмысленно.

Вместе с тем, по словам Развожаева, в этом году Севастополь не получит штрафные санкции от правительства РФ за неисполнение программы развития. Поблажку дадут в связи со сменой главы исполнительной власти (Развожаев сменил экс-губернатора Дмитрия Овсянникова 12 июля).

- В будущем надо сделать так, чтобы таких поводов не возникало, - считает Развожаев. - Мы качественно изменим подход к подготовке ФЦП, выбору подрядчиков. Сейчас работаем над выбором единых поставщиков для особо крупных объектов. В этом году планируем начать работу на КОС "Южные", онкоцентре, больнице скорой помощи.

Помимо средств ФЦП, в бюджете 2019 года почти 500 миллионов рублей перераспределены на острые нужды. 157 миллионов дополнительно направлены на переселение семей из аварийного жилья, 133 миллиона - на городское хозяйство, в том числе подготовку к отопительному сезону, 20 миллионов - на газоснабжение, 30 миллионов - на ремонт тротуаров возле школ.

Справка "РГ"

С учетом изменений, в 2019 году объем доходов бюджета Севастополя составит 45 миллиардов рублей, объем расходов - 51,1 миллиарда, дефицит - 6,1 миллиарда. В 2020 году доходы запланированы в размере 48,3 миллиарда рублей, расходы - 49,9 миллиарда, дефицит - 1,5 миллиарда. В 2021 году доходы составят 47,6 миллиарда рублей, расходы - 50,6 миллиарда, а бюджетный дефицит - 3 миллиарда.