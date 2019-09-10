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10.09.2019 16:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Крыма оценил внесение своей кандидатуры на второй срок

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Действующий глава Крым Сергей Аксенов назвал большой честью и ответственностью внесение президентом его кандидатуры на пост главы региона. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым

- Благодарю президента за доверие. Это большая честь и большая ответственность. Считаю достойными все предложенные кандидатуры. Если Государственный совет Республики Крым утвердит мою кандидатуру, готов приложить все силы, чтобы оправдать доверие главы государства и крымчан, - заверил Аксенов.

Он отметил, что долг властей республики - продолжить модернизацию Крыма, которая началась после воссоединения с Россией.

- Наша республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны, образцом и центром притяжения для всего русского мира, - заключил он.

Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщил, что президент России Владимир Путин предложил крымскому парламенту второго созыва рассмотреть три кандидатуры на должность главы Республики Крым: Сергея Аксенова от "Единой России", лидер регионального отделения КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова.

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