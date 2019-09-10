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10.09.2019 16:32
Проект: В регионах

Инаугурация астраханского губернатора может пройти в кремле

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
Инаугурация губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, за которого большинство избирателей проголосовали 8 сентября, может пройти в знаковом для жителей региона месте - Астраханском кремле. С такой идеей выступил на встрече с пока еще врио губернатора Игорем Бабушкиным председатель Общественной палаты Астраханской области Юрий Золотов
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Первую после выборов расширенную встречу с представителями органов власти и общественностью глава области провел в большом зале резиденции губернатора.

- Хочу поблагодарить всех за ту работу, которая была проделана в предвыборный период. За то, что были рядом и подставляли свое плечо. Спасибо огромное за то, что мы прошли этот путь вместе. Желаю нам всем успешной работы на благо жителей Астраханской области, - поблагодарил собравшихся Игорь Бабушкин и добавил, что победа на выборах - это только начало большого пути, который предстоит пройти вместе.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Глава Астраханской области определил приоритеты развития региона

Основные приоритеты развития региона остаются теми же, что и были заявлены Игорем Бабушкиным два месяца назад - повышение качества жизни людей, улучшение социальной политики, перезагрузка экономики, решение инфраструктурных проблем региона и новая модель управления и взаимодействия власти и жителей.

- Я не вправе подвести астраханцев. И для меня будет большой честью, если инаугурация пройдет в таком знаковом месте для всей Астраханской области, - ответил Бабушкин на предложение общественников провести торжественную церемонию в кремле.

В тот же день глава региона в режиме видеоконференции пообщался с руководителями муниципалитетов. Прежде всего он поздравил с избранием глав Красноярского, Черноярского и Лиманского районов, а также депутатов городских, районных и сельских советов.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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- Мы будем работать с вами единой командой, - обратился Игорь Бабушкин к главам. - В ближайшее время разработаем и доведем до вас показатели эффективности, которые необходимо будет достигнуть. Все обещания, которые давались в ходе предвыборной кампании, должны быть выполнены.

По словам главы региона, в ближайшее время будет сформирован состав регионального правительства. А после этого предстоит непростая работа по формированию бюджета области на следующий год.

- Определим задачи для каждого муниципального района, а также ключевые показатели, по которым будем оценивать деятельность глав районов, - добавил Игорь Бабушкин.

Справка

По предварительным итогам голосования, на выборах губернатора Астраханской области за Игоря Бабушкина проголосовали 185 519 (75,64 процента) граждан, за Николая Арефьева, выдвинутого Астраханским областным отделением КПРФ, 28 959 (11,81 процента), за Сергея Сычева, кандидата от регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, - 11 817 (4,82 процента) граждан, за Тимофея Щербакова, баллотировавшегося от Астраханского регионального отделения ЛДПР, - 12 569 (5,12 процента) жителей.

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