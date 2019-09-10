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10.09.2019 16:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Итальянцы детально изучат Генуэзские крепости Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В конце сентября в рамках проекта "Генуэзские крепости Крыма и черноморско-азовского бассейна" на полуострове начнет работу экспедиция итальянских и российских ученых. Об этом "РГ" сообщила один из координаторов проекта, председатель комиссии этнографии, антропологии и археологии Московского городского отделения (МГО) Русского географического общества (РГО) Стефания Дзини.
Стефания Дзини (на фото справа) у башни одной из генуэзских крепостей в Крыму. Фото: Русское географическое общество Стефания Дзини (на фото справа) у башни одной из генуэзских крепостей в Крыму. Фото: Русское географическое общество
Стефания Дзини (на фото справа) у башни одной из генуэзских крепостей в Крыму. Фото: Русское географическое общество

Она рассказала, что в конце августа вместе с российскими коллегами посетила на полуострове Генуэзские крепости.

- Мы составили маршрут нашего передвижения, - пояснила Дзини. - Мы должны точно знать, как будем двигаться. Это была подготовительная мини-экспедиция. Очень важный момент в нашей работе - сделать каждый памятник интересным объектом для познавательного туризма. К тому же, такие укрепления могут стать частью маршрута на местности, где генуэзцы когда-то имели определенное влияние. 

Исследовательница уточнила, что в рамках проекта предусмотрены несколько крымских экспедиций.

Фото: Российское географическое общество
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В пресс-службе РГО сообщили, что 30 апреля 2019 года в Риме представители Комиссии этнографии, антропологии и археологии МГО РГО, исследователи Института этнологии и антропологии РАН и руководитель археологического общества "Терра" Руслан Тюрин подписали с национальным советом итальянской организации "Italia Nostra" соглашение о совместном изучении Генуэзских крепостей черноморского и азовского бассейнов. Оно будет проводиться в рамках проекта Italia Nostra "Генуэзские крепости в Мире - европейский проект EIRENE 2016-2018 гг.", координатором которого является итальянский профессор, академик Джованни Спалла. 

После посещения и исследования всех известных и менее известных Генуэзских крепостей и памятников изучаемого региона ученые составят общую карту или так называемый "пейзажный план" объектов Генуэзского наследия.

Каждый памятник и окружающая территория будут изучены в их фактическом состоянии - будут проводиться профессиональные фото и видео съемка, аэрофото- и видео съемка, пространственное сканирование и построение моделей крепостей в формате 3D. Также Генуэзские крепости и памятники будут исследованы в исторической перспективе, на основании архивных документов, современных и исторических топографических карт. В ходе исследования ученые предложат и проведут необходимые работы для сохранения объектов. На малоизвестных памятниках будет проводиться шурфовка территорий для определения их границ, - пояснили в РГО.

Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"
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По итогам работы будут разработаны культурно-познавательные маршруты для привлечения и увеличения туристических потоков, а также сохранения исконных природных богатств и ландшафта региона. Комплексная цель проекта - включение Генуэзских памятников Крыма и черноморско-азовского региона в список культурного наследия ЮНЕСКО в качестве "серийного памятника".

В Русском географическом обществе подчеркнули, что взаимодействие представителей разных областей науки - историков, археологов, архитекторов, экологов, урбанистов, инженеров - позволит рассматривать Генуэзские укрепления не только как отдельные объекты исторического и культурного наследия, а как часть природного и урбанистического ландшафта.

Кстати

Ранее координаторы проекта создали расширенный международный научный комитет, в который входят выдающиеся итальянские и российские специалисты в области истории Генуэзской Республики. Последняя существовала в XI-XVIII веках на северо-западном побережье Апеннинского полуострова. В период с в XIII по XV века государство имело колонии и укрепленные торговые центры генуэзских купцов в Северном Причерноморье.

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