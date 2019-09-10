Крым вышел на третье место в России по сбору винограда

Ежегодно республика увеличивает валовый сбор винной ягоды и площади новых плантаций. Сегодня по этим показателям полуостров опережают только Краснодарский край и Дагестан.

Крымский виноград продают далеко за пределами полуострова: в этом году его отправили даже в Беларуссию. Фото: Сергей Винник/РГ

Виноградниками в Крыму занято свыше 30 тысяч гектаров. Из них в стадии плодоношения около 16 тысяч. Остальные нуждаются в раскорчевке и замене. За пять лет площадь молодых виноградников выросла на 2,5 тысячи гектаров.

В последние годы темпы высадки новых плантаций стабильно доходили до 600-800 гектаров в год. А в 2019 году они могут вырасти более чем на 1000. Это позволило Крыму выйти на третье место в стране по площади виноградников и валовому сбору винной ягоды.

- Эти шесть теплиц у нас экспериментальные, - показывает свои виноградники генеральный директор компании "Фруктовый рай" Анатолий Чекренев. - Посадили в них виноград сорта "велес". В теплицах он будет созревать на три недели раньше, чем на плантации. Для Крыма это инновация. Такой метод позволит быстрее выходить со своей продукцией на рынок, когда конкуренция еще не столь высока.

Хозяйство в Бахчисарайском районе сравнительно молодое. 600 гектаров земли взяли в аренду всего пять лет назад и сразу сделали ставку на выращивание фруктов, ягод и столовых сортов винограда. Из 180 гектаров молодых посадок в стадии плодоношения сейчас 140. А через пять лет вся арендуемая земля будет занята плантациями. Готовая продукция продается и в Крыму, и других российских регионах.

- Ежедневно мы собираем 5-10 тонн винограда. Объем зависит от заказанной партии, - рассказала исполнительный директор компании Валентина Маляр. - В этом сезоне отгружали ягоду в Москву, Петербург, Ростов, Воронеж и другие города центральной России. Отправили первую партию в Беларусь.

А в хозяйстве "Жемчужина" того же района в эти дни приступили к уборке технических сортов винограда на молодой плантации. Площадь виноградников здесь свыше 800 гектаров и ежегодно увеличивается на 250 гектаров. За несколько лет виноградари планируют выйти на 2,5 тысячи гектаров. Для этого модернизируют технику: в этом году руководство хозяйства закупило ее на 35 миллионов рублей и осенью ждет партию комбайнов для механизированной уборки ягоды.

- Комбайны позволят нам практически полностью отказаться от ручного труда при сборе урожая. При объемах производства, которые мы планируем, ручной труд с секатором - это уже атавизм, - говорит директор предприятия Айрат Фатыхов. - Согласно статистике в Израиле один аграрий кормит 100 человек, в Европе это делают два человека, а у нас пока 14-15 человек. Нам есть к чему стремиться.

Флагман крымского виноделия "Массандра" накануне уборочной кампании также закупила крупную партию техники. В июле предприятие получило первые тракторы и опрыскиватели. Всего же в рамках одной закупки виноделам поставят 167 единиц специализированного оборудования на 220 миллионов рублей.

- Предприятие остро нуждается в перевооружении: износ тракторов и оборудования - более 90 процентов, - рассказала генеральный директор предприятия Янина Павленко. - В сезон вести с полей напоминали сводки с фронта: трактор уехал и не вернулся, неделю не можем его забрать - заглох в винограднике.

Техническое обновление в этом самом большом в Крыму винодельческом объединении началось в 2016 году, когда было куплено более 50 единиц техники, и продолжится вплоть до полной замены всего оборудования.

В каждом хозяйстве самостоятельно решают, когда начинать сбор ягод. Главным критерием является содержание сахара в плодах. В начале уборки этот показатель колеблется в пределах 16-18 процентов, а к концу доходит до 22-24. Ягоды с низким содержанием сахара пойдут на производство сухого столового вина, а более сладкие станут основой коллекции десертных и крепленых крымских напитков.

Основным сдерживающим фактором развития отрасли остается дефицит посадочного материала. Местные питомники могли обеспечить не более 30 процентов потребности виноградарей в саженцах, остальное покупали в Италии, Франции и Испании. Саженцы на плантациях агропредприятия "Жемчужина", например, были привезены из Сербии. Однако из-за санкций ЕС в отношении Крыма в последние годы работать напрямую с европейскими питомниками стало трудно. К тому же у аграриев появились обоснованные претензии к качеству посадочного материала. Несколько партий пришлось вернуть по требованию фитосанитарного контроля.

Восполнить дефицит должны два новых питомника, которые могут полностью обеспечить потребность полуострова в саженцах. Первый из них заложили в 2017 году на 6,5 гектара. Его проектная мощность составляет два миллиона саженцев в год с увеличением производительности до семи миллионов. Второй, на площади 3,7 гектара, создан только в нынешнем году. Прививочный комплекс этого питомника также рассчитан на два миллиона саженцев в год с последующим увеличением мощности до трех миллионов. Уже в будущем году Крым сможет самостоятельно удовлетворить потребность региона в новых высококачественных саженцах.

Комментарий

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Крыма:

- В 2019 году крымские сельхозтоваропроизводители планируют собрать около 80 тысяч тонн винограда при средней урожайности 55 центнеров с гектара. Ожидаем, что урожай нынешнего года будет в республике на уровне прошлогодних показателей, возможно, и превзойдет их.