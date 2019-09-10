На Кубани при пожаре в частном доме погибли муж с женой

В кубанской станице Фастовецкой в Тихорецком районе произошел пожар в частном доме, в результате которого погибла семья - муж с женой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

ЧП случилось ранним утром 10 сентября: соседи увидели, что полыхает жилой дом на улице Краснопартизанской. Они вызвали противопожарную службу.

"Когда огонь был потушен, в одной из комнат обнаружили тела двух 59-летних супругов, которые проживали в этом доме", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи проводят проверку по факту этого инцидента, устанавливают его обстоятельства и причины.