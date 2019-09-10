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10.09.2019 23:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Краснодара вынужденно сел самолет Москва - Анталья

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Во вторник вечером в международном аэропорту Краснодара совершил вынужденную посадку пассажирский лайнер Airbus A321-231 авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в турецкую Анталью. По информации пресс-службы воздушной гавани кубанской столицы, на его борту находилось 215 пассажиров. Никто не пострадал.

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Сообщается, что самолет (он вылетел из столичного аэропорта Домодедово) приземлился в Краснодаре в 22.07.

По предварительной информации, причиной вынужденной посадки, которая прошла в штатном режиме, стала техническая неисправность воздушного судна (детали происшествия не называются).

В данный момент пассажиры лайнера находятся в здании аэровокзала. Отправятся ли они в Турцию на этом же самолете или авиакомпания предоставит запасной борт, пока неизвестно.

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