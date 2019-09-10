В Геленджике вспыхнул крупный пожар на центральном рынке

В Геленджике сегодня утром вспыхнул пожар на Центральном городском рынке. Загорелись ларьки в торговом павильоне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о ЧП на улице Херсонская поступила на пульт диспетчера Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона в 09.22. По прибытию на место в 09.25 первых подразделений МЧС было установлено, что происходит возгорание роллетов на площади 300 квадратных метров.

"В 10.35 огонь был локализован, поданы 7 пожарных стволов и один лафетный на тушение", - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия на данный момент работают 15 спасателей, задействовано пять единиц техники.