Летний курортный сезон в Крыму завершился с впечатляющими результатами: за три жарких месяца в республике отдохнули 4,6 миллиона человек. В крымском министерстве курортов и туризма такой показатель считают большой удачей.

- Этот сезон очень успешный, хороший по количественным и, уверен, по качественным показателям тоже, - отметил министр курортов Вадим Волченко. - Буквально на днях глава республики Сергей Аксенов объявил, что мы с 1 января по 1 сентября приняли уже 5,8 миллиона туристов. За летний сезон - 4,6 миллиона, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. А сезон 2018 года считается рекордным за всю постсоветскую историю Крыма.

По словам министра, в первом полугодии прирост бюджетных поступлений от сферы туризма в республике вырос на четверть.

- Туризм в Крыму сейчас на подъеме, и это приоритетное направление будет развиваться и дальше, - заверил Волченко. - Мы видим значительный интерес инвесторов к этой сфере: от лайт-инвестирования, такого как создание глэмпингов и кемпингов, до основательных инфраструктурных проектов, реализовать которые планируются, например, в Сакском районе, западном и восточном Крыму.

Глава минкурортов также отметил увеличение турпотока с Украины.

- Традиционно много едет туристов с Украины, в прошлом году у нас побывали около миллиона украинцев, и в этом году, полагаю, будет не меньше, - добавил он. - Даже украинские пограничники заявляют об увеличении пассажиропотока в Крым на 14 - 15 процентов. Кроме того, в Крыму этим летом были туристы из Германии и Франции.

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что увеличению притока туристов способствует и связывающий полуостров с материком Крымский мост, и выросшее число авиарейсов.

- Увеличился трафик авиаперевозок: более 200 взлетов и посадок в сутки осуществляется в симферопольском аэропорту имени Ивана Айвазовского, - уточнил парламентарий. В планах на этот год - побить рекорд предыдущего. Такая тенденция есть: на новогодние праздники был большой туристический всплеск, затем на майские, летний турпоток тоже вырос.

Глава комитета уверен, что в скором будущем Крым сможет принять восемь миллионов туристов за год.

- Эта цифра вполне реальна, - считает Черняк. - В декабре этого года у нас открывается железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. В следующем закончится строительство трассы "Таврида", вдоль которой создадут необходимую инфраструктуру: заправки, автомойки, гостиницы, туристические центры, рынки, сувенирные магазины и так далее. По трассе откроется скоростное движение, что тоже даст толчок увеличению турпотока. Новой точкой притяжения туристов станет и игорная зона, которую планируется открыть в ближайшее время.

А как у соседей

Кубанские курорты с начала года посетили 13,5 миллиона туристов. Из них 10,5 миллиона - летом. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что растущий турпоток - во многом результат развития курортов Кубани. В крае увеличилось количество комплексных туров, развивается событийный туризм, появились совершенно новые маршруты, в том числе большой межрегиональный проект "Золотое кольцо Босфорского царства". Также в этом году расширена география внутренних авиаперелетов, теперь прямым авиасообщением с курортами края обеспечены Владикавказ, Воронеж, Саранск, Брянск, Иваново, Калуга и Астрахань.

В Севастополе в текущем году отдохнули более 418 тысяч туристов, что на 18,5 процента больше аналогичного периода прошлого года. А на экскурсиях в город-герое побывали 1,2 миллиона человек. Летом более 40 процентов туристов приезжают в Севастополь на пять суток, 25 процентов - на 4 дня, оставшиеся предпочитают более короткий отдых. Рост турпотока позволяет увеличивать доходы города. В этом году от гостиниц и общепита в городской бюджет поступило 173 миллиона рублей.