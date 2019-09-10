В Ростове в аварии с автобусом пострадали пять человек

В Ростове-на-Дону после ДТП с маршрутным автобусом, были госпитализированы пять его пассажиров. Сейчас сотрудники полиции разбираются в причинах аварии.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 10 сентября на одной из улиц в Западном жилом массиве донской столицы автомобиль Peugeot не уступил на перекрестке дорогу пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту № 41, и врезался в него. В результате аварии пять пассажиров автобуса с разными травмами были госпитализированы.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии и регулируют дорожное движение, так как после ДТП на этом участке возникла пробка.