В Севастополе взрывотехники "Беркута" обезвредили бомбу времен войны

В Севастополе сотрудники ОМОН "Беркут" обследовали арсенал неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженный местными поисковиками неподалеку от Сапун-горы. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Росгвардии по Севастополю Любовь Синельникова.

Поисковые работы проводились на оборонительных укреплениях в районе ДОТа №24, где во время войны находилась одна из ключевых позиций обороны Севастополя.

- Специалисты инженерно-технической группы ОМОН "Беркут", незамедлительно прибыв в указанное место, идентифицировали кассетную авиабомбу SD-2 немецкого производства, конструктивные особенности которой не позволяют перемещать боеприпас. При ударе после падения механизм авиабомбы автоматически ставился в боевое положение, и взрыв мог произойти при любом изменении позиционирования баланса. Сотрудники Росгвардии приняли решение обезвредить бомбу на месте обнаружения с помощью накладного заряда, - отметила Синельникова.

Она уточнила, что в старом окопе взрывотехники обнаружили ящики с 62 гранатами РГД-33 и 72 запалами к ним, а также неразорвавшийся 88-миллиметровый артиллерийский снаряд от немецкой противотанковой пушки. Сейчас вместе со специалистами МЧС сотрудники "Беркута" решают вопрос об утилизации найденных предметов.