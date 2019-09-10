В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка

Сотрудники следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУ СК по Кубани начали проверку обстоятельств пожара в частном доме, где было обнаружено тело девушки. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ведомства.

По данным следствия, сегодня в одной из комнат, расположенной на мансардном этаже в жилом доме по улице Ленина, произошел пожар. Спасателей вызвала 36-летняя соседка погибшей. По информации пресс-службы ГУ МЧС по краю, сообщение об этом поступило в 5.20 утра. На месте возгорания было найдено тело 29-летней девушки, которая, по предварительным данным, арендовала жилье. Из горевшего дома пришлось эвакуировать 20 человек. Позвонившую в МЧС женщину госпитализировали в местную больницу.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.