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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собрал все голоса

В Сочи выбрали нового мэра
Текст: Ирина Белова ( Сочи)
Российская газета - Столичный выпуск № 202(7960)
Во вторник вечером стало известно, что новым главой администрации Сочи стал 34-летний Алексей Копайгородский, ранее занимавший должность вице-губернатора Краснодарского края. За его кандидатуру во время тайного голосования на сессии Городского собрания высказались все 44 участвовавших в нем депутата.

Место руководителя главного российского курорта стало вакантным после ухода с поста мэра 59-летнего Анатолия Пахомова, возглавлявшего город в течение последних десяти лет. Впервые в истории Сочи главу администрации выбирали по новым правилам - голосованием в Городском собрании.

Фото: РИА Новости.
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Вчера на своем заседании конкурсная комиссия приняла решение о регистрации в качестве кандидатов на пост главы Сочи бизнесмена Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Алексея Копайгородского и представлении их кандидатур в Городское собрание. Ну а уже вечером за Копайгородского проголосовали все депутаты собрания.

Напомним, пост исполняющего обязанности мэра - первого заместителя главы администрации курорта - Алексей Копайгородский занял 9 сентября. Совету города его представил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, перед новым руководством Сочи стоит задача сделать город комфортным не только для туристов, но прежде всего для его жителей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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