Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей

Следователи Адлерского района СУ СК по Краснодарскому краю предъявили обвинение 43-летнему жителю Сочи, который, по версии правоохранителей, надругался над двумя малолетними детьми.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Кубани, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 132 УК РФ ("Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

По информации ведомства, утром третьего сентября 2019 года мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетнего мальчика и 11-летней девочки. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.