Всероссийский фестиваль "Реальный театр", открывшийся в Екатеринбурге, уникален уже потому, что ответственность за него несет один человек - Олег Лоевский. Он единолично формирует программу и является модератором фестивальных обсуждений. И так на протяжении 30 лет.

Попыток усомниться в его выборе никто и никогда не предпринимал, а Олег Семенович никогда не пытался быть законодателем мод и вкусов. Его задача - представить реальную картину современного театра, обнаружить новые тенденции, как эстетические, так и тематические, и помочь профессионалам и заинтересованным зрителям эти тенденции осознать.

- Есть очень простая формула, по которой собирается фестиваль, - говорит Лоевский. - Я беру хорошие спектакли, а плохие не беру. Какие у искусства могут быть критерии? Никаких. Есть простой закон: торкнуло - хороший спектакль, не торкнуло - плохой. Остальное все от лукавого.

На юбилейный XV фестиваль (он проходит раз в два года) приехали восемнадцать театров: из Омска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Челябинска, Глазова, Томска, Красноярска, Пскова, а также из Эстонии, Болгарии и Франции. Спектакли проходят на шести площадках с полудня до позднего вечера.

После закрытия занавеса начинается действие не менее интересное: открытые дискуссии театральных деятелей и критиков по накалу страстей не уступают спектаклям, и любой зритель может принять в них участие. А зрители организаторов не подвели: по словам директора Екатеринбургского ТЮЗа Евгении Умниковой, билеты на спектакли фестиваля раскупили сразу после начала продаж.

Открытые дискуссии театральных деятелей и критиков по накалу страстей не уступают спектаклям

Из самых ярких впечатлений прошедших дней - "Му-му" московского Театра Наций в постановке Юрия Крымова с 22 собаками и противной девочкой Машей, с которой в финале расправляется Герасим, но ее спасает МЧС. Смешной и горький спектакль с "по-тургеневски прозрачной идеей о невоплотимости, о несбыче ничего", как сформулировала на обсуждении театральный критик Марина Дмитревская. И необычная постановка Театра post (Санкт-Петербург) "Хорошо темперированные грамоты". В ее основу режиссер Дмитрий Волкострелов положил тексты, до сих пор не исследованные российским театром, - древнерусские берестяные грамоты, удивительно "зарифмованные" с шедевром западноевропейского музыкального барокко "Хорошо темперированным клавиром" И. С. Баха.

Впереди еще три фестивальных дня и отличная возможность лучше узнать "идеальную реальность" современного российского театра.

Тем временем

В Екатеринбурге презентовали аудиоспектакли-променады. Это истории районов города, собранные научными сотрудниками Музея истории Екатеринбурга вместе с журналистами и переосмысленные драматургом Ульяной Гицаревой. По словам директора музея Сергея Каменского, ничего подобного в России еще не делали.

Среди персонажей как простые жители, так и известные, например, промышленник Савва Яковлев и императрица Елизавета. Каждый спектакль рассчитан на 40 минут. Озвучили произведения актеры театра "Фабрика", с "декорациями" помогли уличные художники из стрит-арт-группировки "Любовь", а также Катя Lyowa и Рома Ink.

- Представьте: вы идете мимо дома Эрнста Неизвестного, слушаете, как герои говорят о нем, вспоминают его скульптуру "Цветок лотоса", и вдруг видите изображение этой скульптуры на стене, - рассказывает представитель музея Ирина Костерина.

Вскоре аудиоспектакли выложат на сайт ekb7.ru и в приложение izi.travel.