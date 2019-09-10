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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокурор добавил срок

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 203(7961)
Челябинский областной суд пересмотрел дело о хищении средств участников долевого строительства многоквартирного дома в центральном районе Миасса. По требованию городского прокурора действия нерадивого застройщика переквалифицированы по более тяжкой статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Первоначально хищение 145 миллионов рублей, собранных с доброй сотни миасских семей "Жилищной инвестиционной корпорацией", были признаны мошенничеством… в сфере предпринимательства. А эта статья УК предполагает в виде наказания не более трех лет лишения свободы, которые гендиректору компании-застройщика назначили отбывать в колонии-поселении.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Прокуратура обжаловала это решение в вышестоящей инстанции: речь идет не просто о невыполнении договорных обязательств перед дольщиками, а о намеренном хищении средств на строительство и попытке скрыть его следы.

Для этого гендиректор "Жилищной инвестиционной корпорации" подписал заведомо невыгодное допсоглашение к договору аренды земельного участка, фиктивно завысив арендную плату, и заключил такие же фиктивные договоры беспроцентного займа на сумму свыше 47 миллионов рублей. Все это позволило ему предоставлять недостоверную отчетность и имитировать неплатежеспособность своей компании.

На деле же 81 миллион рублей дольщиков он направил на расчетные счета компании-партнера в качестве оплаты работ и услуг по строительству других объектов. А еще 28 миллионов передал на погашение кредитных обязательств не имеющих отношения к строительству лиц.

Апелляционная инстанция согласилась с позицией прокурора и назначила застройщику наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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