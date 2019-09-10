Из 16 дипмиссий, представленных в Екатеринбурге, в поединке сладостей схлестнулись восемь, девятая команда представляла Россию. Свое блюдо, карамельное яблоко-пашот в глазури, уральские казаки и казачки не разрезали ножом, а разрубили шашкой.

Испанские Кармен угощали всех мигелитос - слоеными пирожными по имени кондитера Мигеля, который когда-то испек их в подарок другу. Итальянцы станцевали зажигательную тарантеллу и выставили на суд жюри торт "Капрезе": по легенде, он родом с Сицилии и своим появлением обязан повару, который хотел удивить семью мафиози, но переволновался и забыл положить в тесто муку.

Основательные немцы приготовили смесь шоколадного кекса и чизкейка под названием "Русский рваный пирог". Рваные кусочки теста сверху очень похожи на купола церквей - отсюда и название.

Изысканная французская кухня была представлена десертами из взбитых сливок, ягод и шоколада. Французы, признаться, немного схитрили: у них в команде имелись настоящие повара, правда, не из ресторанов, а из заводских столовых, так что профессионалы и любители соревновались по-честному.

- Участвуем в конкурсе первый раз, это хорошая возможность и свое умение показать, и перенять что-то у носителей культуры. Мне лично понравились блюда Кыргызстана: очень колоритно, - поделился впечатлениями Сергей Квашнин, член российской команды.

Стол Кыргызстана действительно удивил: где еще можно попробовать традиционные боорсоки с необычной начинкой - свеклой или брокколи? С домашним вареньем с Иссык-Куля, приготовленным женой консула.

Первое место в итоге отдали команде Австралии - за торт-безе "Анна Павлова". За право считаться родиной этого десерта борются Австралия и Новая Зеландия, где в 1926 году гастролировала прима-балерина. Воодушевленный ее танцем шеф-повар одной из гостиниц Веллингтона решил приготовить "воздушное" угощение.

Но лично нас покорила венгерская "Шомлои галушка" - она просто таяла во рту. Подается десерт в виде небольших комочков "мокрого" бисквита, которые ложкой отделяются от большого пирога.

Кулинарный турнир дипломатов на Урале проводят уже второй год - в 2018-м его принимал Каменск-Уральский. Тогда сотрудники дипмиссий готовили в стиле барбекю.

Прямая речь

Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты:

- Свердловская область - третий субъект Федерации по количеству работающих здесь дипмиссий. Очень важно в период временных турбулентностей сохранять умение общаться на человеческом уровне. Мы видим большую заинтересованность зарубежных гостей в таких мероприятиях. В отличие от предыдущих проектов, в этом команды перемешаны: рядом с дипломатами готовили предприниматели. Это прекрасная возможность пообщаться в неформальной обстановке, завязать деловые контакты.