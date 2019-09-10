Новости

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона 19:17
Фото: На Франкфуртском автосалоне обрушилась конструкция в павильоне BMW 19:11
В Архангельске экспонировали оружие и корабли времен освоения Севера 18:59
Семья Бута сможет навещать его в тюрьме четыре раза в неделю 18:56
Юрий Лоза: Со мной половина эстрады не разговаривает 18:28
Будут ли объединены научные фонды 18:15
Видео: индийский блогер остроумно высмеял бездорожье в своем городе 18:07
Марго Робби экранизирует постапокалиптический комикс "Танкистка" 17:56
Ханс Циммер впервые выступит в России 17:53
СМИ: Жители Мадрида не оплатили тысячи штрафов за неэкологичные авто 17:45
Президент Болгарии потребовал доказательств о шпионаже в пользу России 17:42
СМИ: Анджелина Джоли может усыновить еще одного ребенка 17:28
Вениамин Смехов поставит в Петербурге спектакль про веселого Пушкина 17:25
Путин назначил Иванова замглавы МИД вместо Карасина 17:23
Число пострадавших в ДТП со "скорой" в Ленобласти возросло до пяти 17:21
Женщины смогут работать машинистами московского метро с 2021 года 17:17
Власти Самары ведут переговоры с менеджерами Билана о новом концерте 17:16
СМИ: В Ираке в давке на религиозном празднике погибло более 30 человек 17:16
Госиспытания противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020 году 17:09
Обновленный Lexus RX для России лишился доступной комплектации 17:02
Путин поздравил Хаджимбу с переизбранием 16:54
Американцы заявили об отсутствии правды о Крыме в СМИ США 16:35
Появилось редкое видео флота Монголии 16:35
Глава Крыма оценил внесение своей кандидатуры на второй срок 16:21
Врач рассказала, как правильно чихать 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
10.09.2019 19:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мигелитос и боорсоки с брокколи

На Среднем Урале дипломаты соревновались в приготовлении десертов
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 203(7961)
Из 16 дипмиссий, представленных в Екатеринбурге, в поединке сладостей схлестнулись восемь, девятая команда представляла Россию. Свое блюдо, карамельное яблоко-пашот в глазури, уральские казаки и казачки не разрезали ножом, а разрубили шашкой.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Немецкие дипломаты приготовили смесь шоколадного кекса и чизкейка. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Немецкие дипломаты приготовили смесь шоколадного кекса и чизкейка. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Испанские Кармен угощали всех мигелитос - слоеными пирожными по имени кондитера Мигеля, который когда-то испек их в подарок другу. Итальянцы станцевали зажигательную тарантеллу и выставили на суд жюри торт "Капрезе": по легенде, он родом с Сицилии и своим появлением обязан повару, который хотел удивить семью мафиози, но переволновался и забыл положить в тесто муку.

Основательные немцы приготовили смесь шоколадного кекса и чизкейка под названием "Русский рваный пирог". Рваные кусочки теста сверху очень похожи на купола церквей - отсюда и название.

Изысканная французская кухня была представлена десертами из взбитых сливок, ягод и шоколада. Французы, признаться, немного схитрили: у них в команде имелись настоящие повара, правда, не из ресторанов, а из заводских столовых, так что профессионалы и любители соревновались по-честному.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге прошло первое ретроралли на детских автомобилях

- Участвуем в конкурсе первый раз, это хорошая возможность и свое умение показать, и перенять что-то у носителей культуры. Мне лично понравились блюда Кыргызстана: очень колоритно, - поделился впечатлениями Сергей Квашнин, член российской команды.

Стол Кыргызстана действительно удивил: где еще можно попробовать традиционные боорсоки с необычной начинкой - свеклой или брокколи? С домашним вареньем с Иссык-Куля, приготовленным женой консула.

Первое место в итоге отдали команде Австралии - за торт-безе "Анна Павлова". За право считаться родиной этого десерта борются Австралия и Новая Зеландия, где в 1926 году гастролировала прима-балерина. Воодушевленный ее танцем шеф-повар одной из гостиниц Веллингтона решил приготовить "воздушное" угощение.

Но лично нас покорила венгерская "Шомлои галушка" - она просто таяла во рту. Подается десерт в виде небольших комочков "мокрого" бисквита, которые ложкой отделяются от большого пирога.

Кулинарный турнир дипломатов на Урале проводят уже второй год - в 2018-м его принимал Каменск-Уральский. Тогда сотрудники дипмиссий готовили в стиле барбекю.

Прямая речь

Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты:

- Свердловская область - третий субъект Федерации по количеству работающих здесь дипмиссий. Очень важно в период временных турбулентностей сохранять умение общаться на человеческом уровне. Мы видим большую заинтересованность зарубежных гостей в таких мероприятиях. В отличие от предыдущих проектов, в этом команды перемешаны: рядом с дипломатами готовили предприниматели. Это прекрасная возможность пообщаться в неформальной обстановке, завязать деловые контакты.

Общество Ежедневник Светская хроника Общество Ежедневник Праздники Культура Культурный обмен Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назначил Иванова замглавы МИД вместо Карасина
"Роснефть" ответила на претензии США о поставках нефти из Венесуэлы
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым
Российский госдолг впервые за пять лет стал отрицательным