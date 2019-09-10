На Урале футбольные ворота насмерть задавили школьника

На Урале школьник погиб под упавшими на него футбольными воротами. Проверку по данному факту уже начали правоохранительные органы.

Трагедия произошла вчера вечером в городе Ивдель на севере области. Трое подростков играли с мячом на территории бывшего стадиона "Химик" на улице Маяковского, когда на одного из мальчиков упали железные футбольные ворота. По данным руководителя пресс-службы регионального МВД по Валерия Горелых, подросток решил ухватиться за верхнюю перекладину конструкции и, подпрыгнув, начал на ней раскачиваться. Ничем не закрепленные ворота не выдержали и упали. Прибывшие на место врачи диагностировали смерть школьника.

Полиция установила личность погибшего - им оказался ученик 8 класса местной школы. На учете он не состоял, воспитывался матерью. Как сообщила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, по предварительным данным ребенок скончался от черепно-мозговой травмы - ворота упали ему на голову. Сейчас сотрудники ведомства выясняют, на балансе какой организации находится стадион и ворота, а также - кто ответственен за их установку и эксплуатацию.

Материалы дела были переданы полицией в следственный отдел в Ивделе, где уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Как рассказали в пресс-службе регионального СК, на данный момент следователи опрашивают очевидцев, родственников и знакомых подростка. Для определения точной причины смерти тело ребенка направлено на судмедэкспертизу.