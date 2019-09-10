В городе Коркино Челябинской области сироту приняли в техникум только после вмешательства прокуратуры. Поводом для отказа в зачислении стало отсутствие письменного согласия абитуриента на обработку персональных данных. 17-летний юноша рос без родителей и имел льготы при поступлении, однако к конкурсу его не допустили.

- Более того, подростка фактически лишили права на обжалование отказа в зачислении, не дав ему письменный ответ о его причинах, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева.

В прокуратуре пришли к выводу, что, подав документы, абитуриент фактически дал согласие на обработку своих персональных данных, и потребовали от руководства техникума устранить нарушения федерального законодательства об образовании.