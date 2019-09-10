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10.09.2019 19:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жильцы стали коллекторами

Текст: Мария Гафурова (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 203(7961)
Конфликт из-за коммунальных долгов развернулся в одном из жилых комплексов Екатеринбурга. Пытаясь воздействовать на злостных неплательщиков, управляющая компания ЖК "Миллениум" закрыла доступ для автомобилистов на временную парковку. Это более 800 машино-мест, которые застройщик предоставил собственникам на время, пока идут работы в подземном паркинге. Таким образом УК решила заставить жителей повлиять на нерадивых соседей, о чем сообщила в объявлениях в подъездах. Общая сумма задолженности ЖК превышает 1,5 миллиона.

Жильцы вызвали на место конфликта репортеров одного из местных телеканалов, который выпустил репортаж о спорном методе выбивания долгов. Однако результат не устроил обе стороны - и к вечеру со всей территории, принадлежащей комплексу, сняли охрану.

Как рассказали "РГ" в УК, решение переложить сбор денег на плечи добропорядочных плательщиков было принято после того, как правовой путь - посредством подачи иска в суд - оказался неэффективным. По словам представителей компании, взыскание долгов может длиться несколько месяцев. За это время жильцы, как правило, ликвидируют задолженность, и выходит, что коммунальщики зря тратят финансовые и человеческие ресурсы.

Повлиять на должников путем отключения электроэнергии и горячей воды управляющая компания тоже не имеет права - не так давно собственники помещений в ЖК "Миллениум" перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Действительно ли процесс взимания долгов через суд столь длительный? Как пояснили "РГ" в департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, у коммунальщиков есть два пути - подать исковое заявление или заявление на выдачу судебного приказа. Последний издают спустя пять дней с момента подачи заявления. Еще десять дней дается, чтобы оспорить решение судьи. Если возражений не поступает, приказ, являющийся таким же исполнительным документом, как судебный акт, передают приставам.

Подать заявление на судебный приказ УК вправе, если долги считаются неоспоримыми. Исковое заявление - если возникли разногласия: например, отличаются цифры в показаниях счетчика и в счете за услуги. Тогда процесс действительно затягивается - только срок рассмотрения иска занимает месяц.

Впрочем, действия УК "Миллениум" тоже принесли результат - после беседы с собственниками на собрании спустя три дня охрана ЖК была восстановлена, а новое объявление оповестило жильцов, что большая часть долгов погашена. Однако парковка остается закрытой, но только для должников, до тех пор пока они не оплатят квитанции за коммунальные услуги.

Экономика ЖКХ Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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