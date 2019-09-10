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10.09.2019 21:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Позолота- высший класс?

Оплаченный спонсором ремонт школы вызвал в соцсетях споры о вкусах
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя № 203(7961)
Нынешним летом екатеринбургский бизнесмен Андрей Симановский на собственные средства сделал ремонт в школе, в которой когда-то учился. Школа № 106 - самая обыкновенная, сюда не рвутся всеми правдами и неправдами, расположена на окраине города в рабочем районе, названном по имени завода - Вторчермет. Построена была в конце пятидесятых, капитальный ремонт нужен был давно, но средств в бюджете не находилось. И вот случилось чудо: альма-матер бизнесмена превратилась в настоящий дворец в стиле барокко. Вместо обшарпанного линолеума и крашеных стен, серых коридоров и мрачных кабинетов появились полы с мраморной мозаикой, потолки с росписью и лепниной, позолоченные стены, колонны под малахит, зеркала в тяжелых рамах, кожаные диваны, хрустальные люстры. Сходство с Версалем оказалось столь несомненным, что его заметили даже в Великобритании, посвятив заметку в газете The Times.

- О такой ли школе я мечтал в детстве? Думаю, да. У Гребенщикова песня была про "город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой", - признался в одном из интервью Андрей Симановский.

Первое сентября школа распахнула двери. Увидев воплощенную мечту, общественность дружно ахнула, а потом разделилась на группы, и все бросились врукопашную. Первую возглавил известный блогер Илья Варламов, первым крикнув "караул" на всю страну: "Это очень плохой интерьер, который навредит детям. Понять, почему он плохой, смогут не все, но те, кто поймет, заберут из этой школы своих детей".

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Спасать детей Вторчермета от "безумия", "цыганщины" и "дурновкусия" бросились неравнодушные граждане всей страны, благо соцсети позволяют. По их мнению, интерьер учебного заведения непременно испортит детям их "тонкий нарождающийся вкус" и, более того, пагубно отразится на детской психике.

Во второй группе оказались более осторожные, ее возглавило руководство города и области, вынужденные оправдываться как "не остановившие безумие".

- Всегда найдется тот, кто не делает и критикует. Надо разговаривать с теми, кто делает, изучать опыт. Мы пробуем, мы смотрим, изучаем реакцию родителей, - сказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

- Мне бы хотелось, чтобы больше наших предпринимателей тратили деньги именно таким образом: помогали школам, вузам, библиотекам и музеям. Хорошо, что мы на том этапе развития общества, когда бизнесмены задумываются о таких вещах. А со вкусом - да, есть вопросы. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает, - написал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: Photoxpress
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Третья группа немногочисленна. В ней родители детей, которые будут учиться в "позолоченной школе", и те, кто хотел бы оказаться на их месте.

- Всем, кто учится в этой школе, интерьер нравится, учащиеся довольны. Ни один ребенок не упал в обморок от того, что попраны эстетические каноны, - пишет на городском портале U-mama автор под ником Остановка.

- Я в этой школе училась. Вонь из туалетов стояла несусветная. Никакие ремонты не помогали. Очень рада, что ситуация изменилась, - поддерживает автор под ником Митиль.

Наверное, это нормально, что о вкусах теперь не только спорят, но и ссорятся из-за них взахлеб. Но дело в том, что ситуация с "Версалем на окраине" должна получить развитие. Пока по проекту бизнесмена реконструирована только часть школы. Он готов полностью отремонтировать учебное заведение - при условии, что уже проделанная работа будет одобрена учениками, родителями и городскими властями. Бизнесмен также готов построить отдельное здание школьной столовой.

Эти два здания учебного заведения соединит теплый переход. И это может стать пилотным проектом для Екатеринбурга: если проект выноса столовой в отдельное здание хорошо себя зарекомендует, такой опыт можно будет использовать и для других школ города.

Ревнителям строгого вкуса и прагматикам предстоит непростой выбор…

Мнение

Пример для наших олигархов

Анатолий Гагарин, политолог, доктор философских наук

- С эстетической точки зрения проект, конечно, не бесспорен. Хотя стилистически он выдержан, и некоторые наши сограждане именно так оформляют свои дома и в таких интерьерах живут. А вот как социальный эксперимент этот проект, мне кажется, попал "в десятку". У детей, живущих на Вторчермете, появилась возможность окунуться в атмосферу быта правящих классов, провести время в исторических интерьерах, отсылающих, если угодно, к французской киноклассике. Это накладывает на человека определенные обязательства, и было бы очень интересно узнать, как все это отразится на учащихся. Во всяком случае, я сам учился в шести разных школах, в том числе и с удобствами на улице, а уж в такой школе я точно не отказался бы поучиться! И если бы наши олигархи последовали примеру Симановского и стали бы соревноваться не размерами яхт и полей для гольфа, а стильно оформленными интерьерами своих бывших школ - от этого бы всем стало только лучше.

Философский аспект

О вкусах спорить бесполезно

Николай Коляда, режиссер, драматург

- Господи, да если человек сделал что-то красивее, лучше, интереснее, то и замечательно! Мы живем в России, вкусы у нас у всех очень разные, и спорить о них бесполезно, как и спрашивать господина Симановского: а зачем он вот тут столько позолоты налепил? Кому-то нравится, кому-то не нравится. Спасибо ему сказать от всей души и дай Бог здоровья! Пусть его примеру последуют другие богатые люди и украсят-отремонтируют свои детские садики, школы и институты.

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