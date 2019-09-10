Скончался уральский спортсмен, проплывший 30 километров в открытом море

60-летний пловец Игорь Макеев проплыл 30 километров по открытому морю. Не успела эта новость разойтись, как появилось другое известие - о том, что мужчина умер.

Макеев участвовал в мировом чемпионате Oceanman, который проходил в Мессинском заливе Ионического моря в начале сентября. В дистанции 30 километров мужчина занял третье место, это расстояние он преодолел за 10 часов, чем, как он рассказал на своей странице в Facebook, остался недовольным. Эти сообщения появились в сети 7 сентября.

Накануне знакомый пловца Андрей Митьков сообщил, что Игорь умер.

- Вышел на утреннюю пробежку - и упал... Наверное, сердце, - написал он на своей странице в Facebook.

Информацию о смерти подтвердили ТАСС в компании, владельцем которой являлся спортсмен. Там добавили, что мужчина в Екатеринбург из Греции не вернулся.