Не новость - огонь. Точнее, красная молния. Таким символом отмечен на форуме Академического района Екатеринбурга пост о добрососедстве. Он собрал рекордное число комментариев - 124. Почему конфликт на детской площадке обсуждают азартнее, чем перспективу пуска в Академический трамвая?

"Сегодня в моем же дворе на меня напала пожилая дама, прямо с кулаками напала. Что-либо доказать или объяснить ей не представлялось возможным. Она перевязывала проходы на детскую площадку предупреждающей лентой, очень настойчиво выгоняя с площадки двух мам с колясками. Дело в том, что во дворе нашего дома на ул. Рябинина, 29 установили новые игровые комплексы для детишек, и теперь к нам зачастую приходят ребята из других домов. Пожилая дама была недовольна присутствием чужаков на "своей" площадке", - написал в формате блога один из участников столкновения - молодой отец, живущий в этой новостройке.

Небольшое отступление-пояснение. Новенькая высотка на 600 квартир построена в виде буквы П и открыта для прохожих - заборов нет (впрочем, как и в остальных дворах Академического, добрососедство - один из принципов молодого района). Однако двор опоясывает низкая оградка, прерывающаяся в местах входа на площадку. По словам автора поста, именно там гуляющая с внуком бабушка натянула ленты, а где не хватило - тонкую бечевку. И разрешала входить только "своим". Молодого мужчину пропустила после того, как узнала, что он из этого дома, мамочек с колясками завернула. А когда он представил их своими гостями, разразилась возмущенными криками.

- Голосила: это наша территория, на площадке уже нечем дышать от чужих детей. К ней присоединилась еще одна жительница - молодая мама, - описал ситуацию автор блога Александр Маргазов корреспонденту "РГ". - Но большинство родителей с детьми, находящихся на площадке, оказались на моей стороне. И я решил сорвать эти "путы" с проходов. Однако пожилая дама тут же превратилась в боксера. Закричала: "Тогда будешь со мной драться!" и начала изо всех сил колотить меня по плечу.

Удары были нешуточные, признался Александр, но ему удалось сохранить хладнокровие и стойкость. Отец двоих детей остался при своем мнении: он против заборов и "отречения от социума". Соседи его поддержали. Эмоциональные комментарии на форуме посыпались один за другим.

Но нашлись и сочувствующие пожилой даме. Например, ДинаРок пишет: "Почему-то никто не упомянул: все жители дома на Рябинина, 29 платят ежемесячно за такую красивую и уютную площадку по 200 рублей! Поэтому многим мамочкам и бабушкам не нравится, что платят они, а гуляют все!!! Устроили на площадке муравейник!"

У проблемы действительно есть, как говорится, финансовый аспект. При сдаче многоквартирника горок и качелей на площадке было всего ничего. На общем собрании жители решили ее расширить: дополнительный комплект аттракционов потянул на 1 миллион 200 тысяч рублей. Решение, правда, одобрили не все (а кое-кто, судя по форуму, о нем не слышал). Однако эта сумма с начала года включена в квитанции - выходит в среднем по 200 рублей. Говорят, до нового года рассчитаются. Но платить хотят не все, тем более не у всех жильцов есть дети.

- Постоянно под окнами шум и визг - вся ребятня квартала хочет именно на нашу площадку. А я за это еще и плачу, почему? Детей и внуков у меня нет. Считаю, надо сделать двор закрытым. Пусть играют только свои. Я и заявление писала в управляющую компанию, - возмущается пенсионерка Валентина Дмитриевна.

В УК "Академический" "РГ" сообщили: это уже десятая площадка, профинансированная жителями. Но установка дополнительных горок, качелей и лавочек впервые вызвала такие громкие последствия.

- В нашем районе сто дворов. Ежегодно что-то добавляем, обновляем - горку, песочницу, лавочки… Игровые площадки по желанию жильцов делаем уже четвертый год. Раньше тоже находились недовольные, но до такого конфликта не доходило. Рябинина, 29 - огромный дом, однако официально огородиться хотят только два человека. Их заявления зарегистрированы. Но большинство жильцов не поддерживает идею забора, - говорит гендиректор управляющей компании Николай Смирнягин.

Действительно, практически все опрошенные во дворе взрослые высказались против превращения их дома в крепость.

- Шум и крик? Мешают немного, но дети есть дети, пусть играют вместе. Не надо заборов. Читала воспоминания одной советской актрисы, уехавшей в Америку еще в восьмидесятых. Так ее больше всего потрясло, что дети там не делятся игрушками. Не принято. Да, сейчас у нас другое время, но все же мы не американский штат, - рассуждает Ирина Васильевна.

Анна - мама двух малышей - тоже против самоизоляции. Один ее ребенок гуляет еще в коляске, но двухлетняя дочка с любопытством изучает округу. Родители не хотят, чтобы малышка видела на прогулке только стены дома и ограду, ценят в своем районе именно особую атмосферу открытости. Хотя гость из другой части Екатеринбурга призвал "уважать чужую собственность". Мол, "пришельцы" из соседних дворов могли бы попросить разрешение поиграть на площадке, им бы точно разрешили. Только непонятно, у кого брать пропуск?

Агрессивную даму на площадке нам застать не удалось. Говорят, она по-прежнему гуляет с внуком во дворе, но входы на площадку уже не огораживает. Может быть, прочитала высказывание пользователя Ромы1 на форуме: "Главное - не заниматься разбирательствами в присутствии детей, они быстро учатся. А вообще, пусть это останется самым злым событием в нашем районе и не будет ничего похлеще. Бабуле пожелаем здоровья и тепла. Кто знает, как у нее жизнь протекала. Характер складывается не за день..."

Что писали на форуме

"О, на нас эта женщина тоже сорвалась, когда мы во двор погулять пришли. Очень неприятно. Ребенок (он первый забежал на запретную территорию) сейчас говорит: а все бабушки такие злые? Пришлось ответить: это была Баба-Яга, - пишет Surlakva.

"Дожили! Деньги, деньги, деньги! Если вы недовольны тем, что слишком много людей вас окружает, зачем вы покупаете квартиру в многоквартирном доме, да еще в районе с девизом "Добрососедство"?", - возмущена Ксения16.

"А сама она из этого дома? Вот пусть с собой носит паспорт с пропиской. А вы в ответ не стесняйтесь, требуйте у нее докУмент. Бей врага его же оружием!" - требует КомароваЯ.