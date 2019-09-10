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10.09.2019 11:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тюменский губернатор рассказал о программе Десятого нефтегазового форума

Текст: Надежда Толстоухова

С 17 по 19 сентября на площадке Тюменского технопарка пройдет Десятый нефтегазовый форум. Губернатор области Александр Моор рассказал на пресс-конференции о программе мероприятия и о влиянии, которое оно может оказать на экономику региона.

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- Главным результатом от его проведения мы всегда считали не количество заключенных договоров и соглашений, а длинный шлейф эффектов, который получает наша промышленность. Цифры говорят сами за себя: в 2017 году объем закупленной у тюменских машиностроителей продукции был равен 65 миллиардам рублей, в 2018 году эта цифра выросла до 90 миллиардов, а по итогам первого полугодия 2019 года она уже достигла 57 миллиардов, - сказал Моор.

По словам губернатора, в 2017 году на форуме было заключено соглашение с компанией "Энерготехсервис" о строительстве завода по производству нефтегазового оборудования на площадке индустриального парка "Боровский", который заработал в этом году. Объем инвестиций в проект составил 1,5 миллиарда рублей. А в прошлом году на форуме было подписано соглашение с компанией "Газпром нефть" о создании в Тюмени Центра исследований пластовых систем. Сейчас ведется его проектирование. Здание центра должно быть пущено в эксплуатацию в 2022 году.

В этом году на форуме планируется подписать соглашение между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами о создании научно-образовательного центра, одной из главных тем работы которого станет цифровизация предприятий нефтегазовой отрасли. "Сегодня это насущная тема, и она станет одной из главных на площадке нашего форума", - говорит Моор.

Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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