Новости

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона 19:17
Фото: На Франкфуртском автосалоне обрушилась конструкция в павильоне BMW 19:11
В Архангельске экспонировали оружие и корабли времен освоения Севера 18:59
Семья Бута сможет навещать его в тюрьме четыре раза в неделю 18:56
Юрий Лоза: Со мной половина эстрады не разговаривает 18:28
Будут ли объединены научные фонды 18:15
Видео: индийский блогер остроумно высмеял бездорожье в своем городе 18:07
Марго Робби экранизирует постапокалиптический комикс "Танкистка" 17:56
Ханс Циммер впервые выступит в России 17:53
СМИ: Жители Мадрида не оплатили тысячи штрафов за неэкологичные авто 17:45
Президент Болгарии потребовал доказательств о шпионаже в пользу России 17:42
СМИ: Анджелина Джоли может усыновить еще одного ребенка 17:28
Вениамин Смехов поставит в Петербурге спектакль про веселого Пушкина 17:25
Путин назначил Иванова замглавы МИД вместо Карасина 17:23
Число пострадавших в ДТП со "скорой" в Ленобласти возросло до пяти 17:21
Женщины смогут работать машинистами московского метро с 2021 года 17:17
Власти Самары ведут переговоры с менеджерами Билана о новом концерте 17:16
СМИ: В Ираке в давке на религиозном празднике погибло более 30 человек 17:16
Госиспытания противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020 году 17:09
Обновленный Lexus RX для России лишился доступной комплектации 17:02
Путин поздравил Хаджимбу с переизбранием 16:54
Американцы заявили об отсутствии правды о Крыме в СМИ США 16:35
Появилось редкое видео флота Монголии 16:35
Глава Крыма оценил внесение своей кандидатуры на второй срок 16:21
Врач рассказала, как правильно чихать 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
10.09.2019 18:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уральцы избавятся от мелочи

Текст: Наталия Швабауэр (УрФО)
Российская газета - Неделя - Урал № 203(7961)
Банк России объявил о проведении акции совместно с кредитными организациями: в сентябре жители УрФО смогут без комиссии обменять скопившуюся мелочь на бумажные банкноты или перевести ее эквивалент на карту. В Челябинске и еще 16 южноуральских городах деньги принимают с 9 по 13 сентября, в Екатеринбурге - с 23-го по 27-е.

Специалисты ЦБ предлагают людям перетряхнуть свои карманы, копилки и тумбочки: а вдруг там завалялась горсть монет? Многие считают "копейки" ненужной нагрузкой на кошельки и стараются избавиться от них, тогда как в магазинах и общественном транспорте зачастую не хватает мелочи на сдачу.

Фото: iStock
Эксперт назвал самую подделываемую купюру

В дни акции обмен будет бесплатным, хотя обычно банки берут за нее комиссию (1-3 процента от суммы). При этом клиент может выбрать, что ему удобнее: купюры или безналичное зачисление.

- Необходимость акции вызвана низким возвратом в платежный оборот выпущенных монет. По статистике, на 1 июля 2019 года в России на руках находилось 67,1 миллиарда монет, или около 458 штук на одного жителя. В Свердловской области цифра намного выше - 656 на одного человека. Вероятно, граждане предпочитают расплачиваться банкнотами, - прокомментировал начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

Отметим, что в Челябинской области акция проводится уже второй раз. Летом 2018 года на Южном Урале удалось собрать 30 тонн мелочи на сумму 12,6 миллиона рублей.

Экономика Финансы Банки УрФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назначил Иванова замглавы МИД вместо Карасина
"Роснефть" ответила на претензии США о поставках нефти из Венесуэлы
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым
Российский госдолг впервые за пять лет стал отрицательным