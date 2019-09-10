Банк России объявил о проведении акции совместно с кредитными организациями: в сентябре жители УрФО смогут без комиссии обменять скопившуюся мелочь на бумажные банкноты или перевести ее эквивалент на карту. В Челябинске и еще 16 южноуральских городах деньги принимают с 9 по 13 сентября, в Екатеринбурге - с 23-го по 27-е.

Специалисты ЦБ предлагают людям перетряхнуть свои карманы, копилки и тумбочки: а вдруг там завалялась горсть монет? Многие считают "копейки" ненужной нагрузкой на кошельки и стараются избавиться от них, тогда как в магазинах и общественном транспорте зачастую не хватает мелочи на сдачу.

В дни акции обмен будет бесплатным, хотя обычно банки берут за нее комиссию (1-3 процента от суммы). При этом клиент может выбрать, что ему удобнее: купюры или безналичное зачисление.

- Необходимость акции вызвана низким возвратом в платежный оборот выпущенных монет. По статистике, на 1 июля 2019 года в России на руках находилось 67,1 миллиарда монет, или около 458 штук на одного жителя. В Свердловской области цифра намного выше - 656 на одного человека. Вероятно, граждане предпочитают расплачиваться банкнотами, - прокомментировал начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

Отметим, что в Челябинской области акция проводится уже второй раз. Летом 2018 года на Южном Урале удалось собрать 30 тонн мелочи на сумму 12,6 миллиона рублей.