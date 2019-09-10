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10.09.2019 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске объявлены в розыск беглецы из психбольницы

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Полиция Челябинска разыскивает двух пациентов областной психоневрологической больницы, самовольно покинувших лечебной учреждение. Побег совершен утром 9 сентября, сообщили корреспонденту "РГ" в городском УМВД.

Фото: AP Photo/Rafael Yaghobzadeh
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- Два пациента клиники вчера утром самовольно покинули медучреждение и объявлены в розыск, - сообщила представитель городского УМВД Любовь Гайнуллина. - Организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению их местонахождения.

Уже известно, что беглецы находились в больнице на принудительном лечении по решению суда. Оба ранее были судимы за совершение имущественных преступлений.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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