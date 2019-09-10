В Челябинске объявлены в розыск беглецы из психбольницы

Полиция Челябинска разыскивает двух пациентов областной психоневрологической больницы, самовольно покинувших лечебной учреждение. Побег совершен утром 9 сентября, сообщили корреспонденту "РГ" в городском УМВД.

- Два пациента клиники вчера утром самовольно покинули медучреждение и объявлены в розыск, - сообщила представитель городского УМВД Любовь Гайнуллина. - Организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению их местонахождения.

Уже известно, что беглецы находились в больнице на принудительном лечении по решению суда. Оба ранее были судимы за совершение имущественных преступлений.