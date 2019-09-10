В Югре стартовал Кубок мира по шахматам

128 шахматистов из 47 стран мира прибыли в Ханты-Мансийск на Кубок мира ФИДЕ по шахматам. Как сообщили в Департаменте общественных и внешних связей Югры, турнир продлится с 9 сентября по 4 октября. Игра проходит в формате - семь кругов по нокаут-системе.

Для участия в торжественной церемонии открытия на Кубок прибыли глава Югры Наталья Комарова, министр спорта России Павел Колобков и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

- На протяжении больше десятка лет в Югре проводятся крупные международные и всероссийские соревнования среди спортсменов различных возрастов. В Югре реализуется программа развития шахмат и среди учеников общеобразовательных, и детско-юношеских школ, - отметил Павел Колобков. - По количеству занимающихся этим видом спорта Югра, несомненно, лидер в России. Уже с детства, совсем маленькими, здесь приобщаются к шахматам. И совершенно справедливо назвать Югру примером для других регионов страны в сфере развития шахматного спорта.

Отметим, призовой фонд турнира составляет 1,6 млн долларов. Для победителей готовы ценные призы и изготовленный для турнира кубок с уральскими минералами в основе. Проходят состязания в Югорской шахматной академии.

В этом году турнир организован по швейцарской системе. Это означает, что два финалиста выходят в Турнир претендентов 2020 года сразу, бронзовый призер может получить путевку, если будет номинирован организаторами. Победитель сможет помериться силами с норвежцем Магнусом Карлсеном - действующим чемпионом мира по шахматам.

- Этот турнир одновременно является и этапом отбора в борьбе за звание чемпиона мира: два победителя Кубка попадут напрямую в турнир претендентов, где участвуют восемь человек, - отметил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. - Но в этом году и у третьего призера будет шанс попасть в турнир претендентов.

Как сообщил президент ФИДЕ, полгода назад Международная федерация шахмат приняла решение, чтобы не менее четверти всех официальных лиц турнира составляли женщины. Турнир в Ханты-Мансийске станет первым, на котором это правило будет работать.

- Я уверен, что присутствие шахмат в школе будет способствовать также и развитию женских шахмат, - подчеркнул Аркадий Дворкович.

При этом он поблагодарил организаторов турнира, губернатора Наталью Комарову и всех югорчан за гостеприимство.

- Кубок мира по шахматам у многих представителей шахматного сообщества ассоциируется именно с Ханты-Мансийском, - отметила в свою очередь Наталья Комарова. - Можно смело назвать столицу Югры домом этого турнира, в котором, что нам особенно приятно, принимают участие и три югорских шахматиста.

Отметим, Ханты-Мансийск принимает Кубок мира по шахматам уже в пятый раз с 2005 года. Ежегодно проводятся этапы "РАПИД Гран-При России" и Кубка России по шахматам среди мужчин и женщин. Югорская столица принимала у себя Всемирную 39-ю шахматную олимпиаду. В 2020 году в Югре проведут 44-ю олимпиаду.

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Министр спорта России Павел Колобков и президент международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадий Дворкович посетили ряд спортивных, образовательных и культурных объектов Ханты-Мансийска.

Так, среди них - строящаяся на берегу Иртыша "олимпийская деревня", где в период проведения 44-й всемирной шахматной олимпиады будут расположены конгрессно-выставочный центр, блок питания, универсальный спортивный комплекс для проведения игр и жилой комплекс "Ладья" для проживания спортсменов и гостей мероприятия.

По словам заместителя губернатора Югры Андрея Зобницева, работы здесь ведутся по графику. Все дома строятся быстро, параллельно ведутся работы по улично-дорожной сети и объектам инженерной инфраструктуры - 1 июня 2020 года будет завершен последний объект.

Отметим, сегодня в Югре действуют более 3000 спортивных сооружений. В 2019 году в Югорске открылся новый физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом. В ноябре 2019-го планируется завершение спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в Мегионе. А сегодня, 10 сентября, в Когалыме будет торжественно заложен первый камень нового Регионального центра спортивной подготовки.