В Курганской области четыре человека погибли в аварии

На курганской трассе сегодня утром произошло столкновение иномарки и ГАЗели. В результате происшествия погибли четыре человека.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария случилась в Шадринском районе около 06.10 по местному времени.

На 215 километре трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган врезались друг в друга Mazda и ГАЗель - за рулем обеих машин находились жители Шадринска. Автомобили загорелись.

По данным полиции, погибли оба водителя и пассажиры легковушки. Сейчас обстоятельства и приведшие к ДТП причины устанавливаются, на месте ЧП продолжают работать правоохранительные органы.