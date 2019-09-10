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10.09.2019 08:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курганской области четыре человека погибли в аварии

Текст: Екатерина Призова

На курганской трассе сегодня утром произошло столкновение иномарки и ГАЗели. В результате происшествия погибли четыре человека.

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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария случилась в Шадринском районе около 06.10 по местному времени.

На 215 километре трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган врезались друг в друга Mazda и ГАЗель - за рулем обеих машин находились жители Шадринска. Автомобили загорелись.

По данным полиции, погибли оба водителя и пассажиры легковушки. Сейчас обстоятельства и приведшие к ДТП причины устанавливаются, на месте ЧП продолжают работать правоохранительные органы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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