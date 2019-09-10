В перинатальном центре Нижнего Тагила на свет появился 30-тысячный малыш

В преддверии своего девятилетия в нижнетагильском перинатальном центре произошло радостное событие - 10 сентября в медицинском учреждении родился 30-тысячный малыш. "Юбилейным" новорожденным стал мальчик весом 3650 граммов, появившийся на свет в 9.40 утра. Родители решили назвать его Тимофеем.

По словам врачей, малыш родился здоровым, сейчас находится с мамой. Оба чувствуют себя отлично и готовятся к выписке.

Перинатальный центр Демидовской городской больницы, оказывающий высокотехнологичную медицинскую помощь жительницам второго по численности города Среднего Урала, был открыт в сентябре 2010 года. За время работы здесь появилось 30 тысяч детей, среди которых 384 пары близнецов и двойняшек, а мальчиков - на две тысячи больше, чем девочек.

На сегодняшний день перинатальный центр обслуживает всех жительниц Нижнего Тагила и Горнозаводского управленческого округа. В данное время второй городской роддом - в ЦГБ №1, находится на плановой реконструкции.

Как рассказал заместитель главного врача Демидовской городской больницы по акушерству и гинекологии Дмитрий Крихно, медучреждение работает в штатном режиме, пациенты не испытывают затруднений или неудобств. "Начиная с апреля 2019 года, в среднем за календарный месяц мы принимаем около 350 родов. Мощность нашего учреждения достаточная для такой ситуации. Наш перинатальный центр укомплектован необходимым медперсоналом и оборудованием. Лекарственное обеспечение ведется своевременно и в полном объеме", - рассказал Дмитрий Крихно. Заместитель главного врача уточнил, что маршрутизация беременных и рожениц в областной и федеральный перинатальные центры Екатеринбурга осуществляется только в случае с пациентками высокой группы перинатального риска. Это определено приказом о маршрутизации областного минздрава.

"Мы готовы и дальше принимать всех пациенток Нижнего Тагила и Горнозаводского управленческого округа. Все жительницы города и округа могут быть спокойны и приезжать к нам рожать", - добавил Дмитрий Крихно.

Как отметила начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям областного минздрава Наталья Зильбер, благодаря выстроенной системе перинатальных центров и реализации приоритетных направлений в оказании медицинской помощи женщинам и детям на территории Свердловской области удалось снизить показатель материнской смертности в два раза, младенческой - в 1,5 раза, что соответствует среднеевропейским показателям.