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10.09.2019 13:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сургуте подросток угрожал родителям пистолетом, чтобы не идти в школу

Текст: Мария Гафурова

В Сургуте подросток не захотел идти в школу и стал угрожать родителям пневматическим пистолетом. Полицейские поймали его на улице и вернули домой.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД Югры, конфликт произошел сегодня утром в одном из домов на улице Энергетиков. Подросток 16-лет, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, не захотел идти на учебу. Он достал пневматический пистолет и стал угрожать им своим родителям. Им удалось отобрать у него оружие, после чего сын сбежал из квартиры.

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Домой он вернулся уже в сопровождении полицейских - они нашли его гуляющим по улицам города. Как пояснил школьник сотрудникам МВД, пистолет он нашел - но установить, действительно ли это так, трудно, так как пневматическое оружие находится в свободной продаже.

С подростом и его семьей была проведена профилактическая беседа.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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