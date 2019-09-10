Жителей Югры в лесу напугал медведь

В Югре мужчина увидел в лесу медведя и вызвал спасателей на помощь незнакомке, которая оказалась неподалеку.

Инцидент произошел шестого августа рядом с первым километром автодороги Нягань - Талика. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе учреждения "Центроспас-Югория". Мужчина собирал в лесу ягоды, по дороге он увидел, что неподалеку в лесу гуляет женщина. Через некоторое время он увидел медведя и убежал. Выйдя из леса, он пошел в спасательный отряд и рассказал, что в лесу видел хищника и женщине угрожает опасность.

Спасатели обследовали лесной массив, обнаружили женщину, которая сказала, что медведя не встречала. Соответственно, никаких повреждений она не получила и в медицинской помощи не нуждалась.