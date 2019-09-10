Рейтинг Трампа снизился из-за риска роста цен в результате торговых войн

Рейтинг главы Белого дома резко упал из-за опасений населения страны перед грядущей рецессией и ростом цен из-за торгового конфликта с Китаем, передает РИА Новости итоги опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC News и газетой Washington Post. Процент одобрения деятельности главы государства снизился до 38 процентов. В предыдущем опросе в июле этот показатель был равен 44 процентам.

В частности, полное одобрение Трампу на посту главы страны высказали 27% респондентов, одобрение "в некоторой степени" - 11%. При этом неодобрительно оценили его работу 48%, а не одобрили "в некоторой степени" еще 8%.

Всего были опрошены 1003 респондента и погрешность в подсчетах не превысила 3,5 процента.