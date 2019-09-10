Банки наращивают выдачу россиянам кредитных карт. Это не предмет первой необходимости, но если вы все-таки решили завести "кредитку", стоит знать, как правильно ею пользоваться, чтобы не попасть в долговую яму.

За 7 месяцев банки выдали гражданам "кредиток" более чем на 350 миллиардов рублей. Годом раньше показатель не превышал 250 миллиардов рублей, об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

Максимальные объемы выдач кредитных карт традиционно приходятся на ноябрь - декабрь, когда, с одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой - сами банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов.

Получив карту, не торопитесь снимать с нее наличные. За это большинство банков берут комиссию. То же самое можно сказать о переводах с "кредитки". Такие операции часто приравниваются к снятию наличных. В этом случае банк также возьмет комиссию. А вот оплачивать кредитной картой покупки, квитанции ЖКХ, штрафы, бензин, билеты для путешествий можно и нужно. Для этого она и предназначена.

Условия обслуживания кредитной карты прописываются в договоре с банком. С этим документом стоит очень внимательно ознакомиться.

Наличные с кредитной карты лучше не снимать, можно попасть на комиссию, также как и в случае перевода средств с такой карты. Фото: photoxpress

Есть несколько важных терминов, которые те, кто пользуется кредитной картой, обязательно должны знать.

Кредитный лимит. Это максимальная сумма кредитных средств на карте, которую вам отпустил банк.

Льготный период. В пределах определенного срока банк предоставляет возможность использовать средства на карте бесплатно, то есть он не будет начислять за это проценты. У разных банков его длительность отличается: он может составлять и 50, и 70 дней. Случается, что банки для привлечения клиентов предусматривают довольно длительный период бесплатного пользования деньгами сразу после оформления карты - до 100 дней и больше. Потом он может стать короче, сократившись до стандартных 50-60 дней. Опять же нужно очень внимательно читать условия договора.

Льготный период включает в себя отчетный (или расчетный) и платежный периоды.

Отчетный период. Временной отрезок, в течение которого вы можете распоряжаться деньгами банка по своему усмотрению в пределах установленного лимита. Начинаться период может с даты совершения первой покупки, со дня оформления кредитной карты или ее активации - это решает банк. При оформлении "кредитки" лучше сразу уточнить этот момент.

Платежный период примыкает к отчетному. Он отводится для погашения суммы долга.

Минимальный платеж. Обязательная сумма, которую вы должны в течение платежного периода вносить для погашения долга. Таким образом, вы подтверждаете свою платежеспособность. Величина минимального платежа зависит от тарифов и условий, которые прописывают в договоре при открытии карты. Как правило, это 5-10 процентов от потраченной по карте суммы.

Также до окончания льготного беспроцентного периода владелец "кредитки" обязан вернуть всю ранее потраченную по карте сумму. Эти два условия позволяют пользоваться кредитной картой и не платить проценты за пользование деньгами банка.

Если обстоятельства не позволяют полностью вернуть потраченные деньги на карту, нужно внести хотя бы минимальный платеж. Однако нужно быть готовым к тому, что на оставшуюся сумму будет начислен процент.