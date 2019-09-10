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Рубрика: Экономика

Карта не бита

Что нужно знать о "кредитке", чтобы не попасть в долговую яму
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Неделя № 203(7961)
Банки наращивают выдачу россиянам кредитных карт. Это не предмет первой необходимости, но если вы все-таки решили завести "кредитку", стоит знать, как правильно ею пользоваться, чтобы не попасть в долговую яму.
Все нюансы льготного периода стоит уточнить в банке заранее. Фото: РИА Новости Все нюансы льготного периода стоит уточнить в банке заранее. Фото: РИА Новости
Все нюансы льготного периода стоит уточнить в банке заранее. Фото: РИА Новости

За 7 месяцев банки выдали гражданам "кредиток" более чем на 350 миллиардов рублей. Годом раньше показатель не превышал 250 миллиардов рублей, об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй "Эквифакс".
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Максимальные объемы выдач кредитных карт традиционно приходятся на ноябрь - декабрь, когда, с одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой - сами банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов.

Получив карту, не торопитесь снимать с нее наличные. За это большинство банков берут комиссию. То же самое можно сказать о переводах с "кредитки". Такие операции часто приравниваются к снятию наличных. В этом случае банк также возьмет комиссию. А вот оплачивать кредитной картой покупки, квитанции ЖКХ, штрафы, бензин, билеты для путешествий можно и нужно. Для этого она и предназначена.

Условия обслуживания кредитной карты прописываются в договоре с банком. С этим документом стоит очень внимательно ознакомиться.

Наличные с кредитной карты лучше не снимать, можно попасть на комиссию, также как и в случае перевода средств с такой карты. Фото: photoxpress

Есть несколько важных терминов, которые те, кто пользуется кредитной картой, обязательно должны знать.

Кредитный лимит. Это максимальная сумма кредитных средств на карте, которую вам отпустил банк.

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Льготный период. В пределах определенного срока банк предоставляет возможность использовать средства на карте бесплатно, то есть он не будет начислять за это проценты. У разных банков его длительность отличается: он может составлять и 50, и 70 дней. Случается, что банки для привлечения клиентов предусматривают довольно длительный период бесплатного пользования деньгами сразу после оформления карты - до 100 дней и больше. Потом он может стать короче, сократившись до стандартных 50-60 дней. Опять же нужно очень внимательно читать условия договора.

Льготный период включает в себя отчетный (или расчетный) и платежный периоды.

Отчетный период. Временной отрезок, в течение которого вы можете распоряжаться деньгами банка по своему усмотрению в пределах установленного лимита. Начинаться период может с даты совершения первой покупки, со дня оформления кредитной карты или ее активации - это решает банк. При оформлении "кредитки" лучше сразу уточнить этот момент.

Платежный период примыкает к отчетному. Он отводится для погашения суммы долга.

Фото: Photoxpress
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Минимальный платеж. Обязательная сумма, которую вы должны в течение платежного периода вносить для погашения долга. Таким образом, вы подтверждаете свою платежеспособность. Величина минимального платежа зависит от тарифов и условий, которые прописывают в договоре при открытии карты. Как правило, это 5-10 процентов от потраченной по карте суммы.

Также до окончания льготного беспроцентного периода владелец "кредитки" обязан вернуть всю ранее потраченную по карте сумму. Эти два условия позволяют пользоваться кредитной картой и не платить проценты за пользование деньгами банка.

Если обстоятельства не позволяют полностью вернуть потраченные деньги на карту, нужно внести хотя бы минимальный платеж. Однако нужно быть готовым к тому, что на оставшуюся сумму будет начислен процент.

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