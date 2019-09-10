Многие литературные герои удостоились памятников - в отличие от забытых прототипов

Иван Татаринов и Саня Григорьев
Произведение и автор: "Два капитана" Вениамина Каверина
Город: Псков
Год открытия: 1995
Скульпторы: М. Белов, А. Ананьев
История: автор любимого многими поколениями романа не дожил до открытия памятника в родном Пскове, но лично выбирал эскиз будущего монумента.
Аксинья и Григорий
Произведение и автор: "Тихий Дон" Михаила Шолохова
Город: Ростов-на-Дону
Год открытия: 1983
Скульпторы: группа во главе с Н. Можаевым
История: на создание памятника потребовалось 26 лет. В 1995 году скульптура, вес которой составляет около 12 тонн, перенесена из Ростова-на-Дону в станицу Вёшенскую, на родину автора, где происходили события романа.
Левша
Произведение и автор: "Левша" Николая Лескова
Город: Челябинск
Год открытия: 2004
Скульптор: И. Брунеткин
История: решение установить памятник Левше в Челябинске - словно спор, чьи мастера лучше, уральские или тульские. Через лупу каждый может разглядеть на "столике" перед Левшой малюсенькую блоху с настоящими подковами!
Нос
Произведение и автор: "Нос" Николая Гоголя
Город: Санкт-Петербург
Год открытия: 1995
Скульпторы: В. Панфилов, Р. Габриадзе
История: в 2002 году 100-килограммовый памятник исчез, как бывало и с его прототипом, и был обнаружен лишь через год в парадной одного из питерских домов. К тому времени скульпторы успели изготовить копию. Так в городе на Неве появилось два памятника Носу.
Анна Сергеевна фон Дидериц
Произведение и автор: "Дама с собачкой" Антона Чехова
Город: Ялта
Год открытия: 2004
Скульпторы: Г. Паршин, Ф. Паршин
История: рядом со своей героиней запечатлен автор рассказа, будто наблюдающий за ней со стороны. Лучшего места для скульптуры не придумаешь: именно на этой ялтинской набережной познакомились герои "Дамы с собачкой".
Ассоль
Произведение и автор: "Алые паруса" Александра Грина
Город: Ханты-Мансийск
Год открытия: 2005
Скульпторы: Б. Вихорев, К. Сапричян, Н. Любимов, П. Александров
История: 5-метровая бронзовая Ассоль встречает и провожает суда на набережной реки Иртыш. Изначально скульптура задумывалась как "Прощающаяся славянка", но жители города дали ей другое название: "Ассоль корабельная".