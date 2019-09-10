Многие литературные герои удостоились памятников - в отличие от забытых прототипов

Иван Татаринов и Саня Григорьев

Произведение и автор: "Два капитана" Вениамина Каверина

Город: Псков

Год открытия: 1995

Скульпторы: М. Белов, А. Ананьев

История: автор любимого многими поколениями романа не дожил до открытия памятника в родном Пскове, но лично выбирал эскиз будущего монумента.

Аксинья и Григорий

Произведение и автор: "Тихий Дон" Михаила Шолохова

Город: Ростов-на-Дону

Год открытия: 1983

Скульпторы: группа во главе с Н. Можаевым

История: на создание памятника потребовалось 26 лет. В 1995 году скульптура, вес которой составляет около 12 тонн, перенесена из Ростова-на-Дону в станицу Вёшенскую, на родину автора, где происходили события романа.

Левша

Произведение и автор: "Левша" Николая Лескова

Город: Челябинск

Год открытия: 2004

Скульптор: И. Брунеткин

История: решение установить памятник Левше в Челябинске - словно спор, чьи мастера лучше, уральские или тульские. Через лупу каждый может разглядеть на "столике" перед Левшой малюсенькую блоху с настоящими подковами!

Нос

Произведение и автор: "Нос" Николая Гоголя

Город: Санкт-Петербург

Год открытия: 1995

Скульпторы: В. Панфилов, Р. Габриадзе

История: в 2002 году 100-килограммовый памятник исчез, как бывало и с его прототипом, и был обнаружен лишь через год в парадной одного из питерских домов. К тому времени скульпторы успели изготовить копию. Так в городе на Неве появилось два памятника Носу.

Анна Сергеевна фон Дидериц

Произведение и автор: "Дама с собачкой" Антона Чехова

Город: Ялта

Год открытия: 2004

Скульпторы: Г. Паршин, Ф. Паршин

История: рядом со своей героиней запечатлен автор рассказа, будто наблюдающий за ней со стороны. Лучшего места для скульптуры не придумаешь: именно на этой ялтинской набережной познакомились герои "Дамы с собачкой".

Ассоль

Произведение и автор: "Алые паруса" Александра Грина

Город: Ханты-Мансийск

Год открытия: 2005

Скульпторы: Б. Вихорев, К. Сапричян, Н. Любимов, П. Александров

История: 5-метровая бронзовая Ассоль встречает и провожает суда на набережной реки Иртыш. Изначально скульптура задумывалась как "Прощающаяся славянка", но жители города дали ей другое название: "Ассоль корабельная".