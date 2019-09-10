Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть

От мытья яиц лучше воздержаться, так как скорлупа имеет пористую структуру, и бактерии вместе с водой могут попасть внутрь.

Грибы, впитывая влагу, портятся гораздо быстрее.

Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне. Таким образом они могут попасть на чистую посуду, в пищу и навредить здоровью, уточняется в сообщении Роскачества.