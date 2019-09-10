"Роснефть" ответила на претензии США о поставках нефти из Венесуэлы

Компания "Роснефть" поставляет нефть из Венесуэлы по заключенным до санкций контрактам, заявили в российской нефтяной компании в ответ на слова спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса о возможных санкциях.

"Все операции по поставке венесуэльской нефти в пользу компании и ее структурных подразделений, а также встречные поставки бензина в Венесуэлу производятся в рамках заключенных до введения санкций предоплатных контрактов и не преследуют какие-либо интересы, кроме обеспечения возврата сделанных ранее инвестиций", - говорится в заявлении "Роснефти", которое цитирует РИА Новости.

Попытки ограничить "Роснефть" в возврате уже вложенных инвестиций будут представлять собой экспроприацию этих вложений Соединенными Штатами, отметили в компании.

"Роснефть" оставляет за собой право защиты в национальных и международных инстанциях, но при этом готова вести диалог с властями США для разъяснения своей позиции, сообщили в организации.

Ранее в Вашингтоне заявили, что допускают возможность введения санкций против "Роснефти" из-за растущей торговли венесуэльской нефтью. Недовольство в США вызвали "большие деньги", которые "Роснефть" зарабатывает на поставках нефти из Венесуэлы. В то же время Абрамс признал, что, работая в Венесуэле, "Роснефть" не нарушает действующих американских экстерриториальных санкций против этой страны.

Президент США Дональд Трамп 5 августа подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг.