Роспотребнадзор в 40 раз сократит число санитарных норм и правил

Роспотребнадзор к 2021 году из 424 действующих санитарных норм и правил оставит лишь 10, говорится на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, была проделана значительная совместная работа учеными РАН, практиками Роспотребнадзора, общественными группами.

В разделе "Эпидемиология" были полностью пересмотрены 58 документов. Требования систематизировали и сделали из них единый проект санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика инфекционных и паразитарных болезней".

Также было актуализировано 65 гигиенических нормативов. Сейчас продолжается модернизация санитарных правил по разделу "Гигиена". Помимо этого, сформированы проекты восьми санитарных правил по направлениям: "Услуги", "Условия проживания и содержание территории", "Условия труда и производственные процессы", "Условия воспитания и обучения детей и подростков", "Радиационная безопасность", "Транспорт", "Требования для "специальных объектов", "Общественное питание".

Эти изменения требует так называемая регуляторная гильотина, которая предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.