Российский госдолг впервые за пять лет стал отрицательным

Рекордные резервы РФ превысили госдолг, сообщает РБК со ссылкой на Минфин и Центробанк. Это произошло впервые за пять лет после введения санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть.

Так, по состоянию на 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований, включая госгарантии по кредитам предприятий, составлял 16,2 триллиона рублей. А сумма ликвидных активов государства - федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов - 17,6 триллиона рублей. Фактически Россия может одномоментно погасить все имеющиеся долги за счет только лишь депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках.

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, сделанное "в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, точно попадет в учебники". Правда, этот успех имеет и обратную сторону - дефицит фискальных стимулов для развития экономики.