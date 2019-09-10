Пользователи мобильного приложения Сбербанка теперь могут пополнить свою карту с карт других банков. За удобство придется заплатить комиссию.

Новый сервис стал доступен через приложение "Сбербанк онлайн". Для этого нужно выбрать опцию "Пополнить свою карту". Затем в специальную графу вносится номер карты стороннего банка, срок ее действия и трехзначный код. Переводы пройдут с карт Visa, MasterCard, Мир и Maestro.

Ранее деньги на карту Сбербанка можно было отправлять только через приложение того банка, с чьей карты списываются средства.

Сервис по переводам денег с карт других банков на рынке уже хорошо известен. Похожие функции запустили многие крупные банки еще несколько лет назад. Например, сервис пополнения карт с карт других банков через мобильное приложение есть у Альфа-банка, ВТБ, Тинькофф Банка, Росбанка, банков "Открытие", "Русский стандарт", проанализировал рынок РБК.

Сервис удобен для клиентов. Вопрос в цене. У многих банков подобные сервисы в основном бесплатные. В Сбербанке комиссия за перевод составит 1,2 процента от суммы транзакции, а минимум 30 рублей.

Клиент платит Сбербанку как инициатору операции. В целом размер комиссии зависит от того, с карты какого банка переводятся деньги. Например, при пополнении карты с карты ВТБ комиссия нулевая.

По оценкам экспертов, создание единого окна для доступа ко всем финансовым услугам уже назрело на рынке. Возможно, ресурсами для создания такого окна обладает Сбербанк. Но другие кредитно-финансовых организации такой перспективе не очень-то рады. Их больше устроило бы появление на рынке независимого сервиса.