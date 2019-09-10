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10.09.2019 09:39
Рубрика: Экономика

Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение

Текст: Ольга Туманова

В мобильном приложении Сбербанка пользователи теперь могут пополнить свою карту с карт других банков.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно выбрать опцию "Пополнить свою карту" в приложении "Сбербанк онлайн". Переводы на карты Сбербанка осуществляются с карт Visa, MasterCard, Мир и Maestro других российских банков.

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Для перевода средств на карту Сбербанка нужно лишь внести в специальную графу номер карты стороннего банка, указать срок ее действия и трехзначный код.

Размер комиссии зависит от того, с карты какого банка переводятся деньги. Например, при пополнении карты Сбербанка на 1000 рублей с карты "Банка Москвы" (сейчас ВТБ) комиссия нулевая. При переводе той же тысячи рублей с карты "Тинькофф банка" комиссия составит 30 рублей.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк
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