Сборная России спустя восемь лет выступит на Кубке мира по регби

В Японии 20 сентября стартует розыгрыш Кубка мира по регби. Это соревнование считается третьим по популярности после летней Олимпиады и чемпионата мира по футболу. Причем сейчас в матче открытия на 50-тысячном стадионе в Токио встретятся хозяева турнира и сборная России, вернувшаяся в элиту спустя восемь лет. Большинство игр будут показаны по телеканалам "Матч ТВ", "МАТЧ! Игра".

Дроп-гол, реализация, попытка

Регби - очень зрелищный и мужественный вид спорта. По легенде, его основоположником считается Уильям Уэбб Эллис, который будучи учащимся колледжа в английском городе Регби в 1823 году во время футбольного матча схватил внезапно мяч руками и понесся вперед к воротам соперника. Имя Эллиса теперь носит трофей, вручаемый победителям Кубка мира.

В регби силен дух благородства. Этот командный вид спорта обычно называют "игрой для хулиганов, в которую играют джентльмены". Несмотря на обилие силовой борьбы, в регби драки и грубые нарушения правил, умышленное нанесение травмы сопернику - большая редкость.

В олимпийскую программу классическое регби не входит по объективным причинам. По 15 человек одновременно у каждого соперника на поле, плюс много запасных, к тому же на топ-уровне команды играют не чаще, чем раз в четыре-пять дней. Турнир никак не втиснуть в менее чем трехнедельное расписание, да и размещать придется огромное количество игроков и персонала. Поэтому в программу летних Игр включили облегченный вариант - регби-7.

Напомним основные правила. Цель игры - доставить овальный мяч в зачетное поле соперника за лицевую линию. Такое результативное действие называется "попыткой" и оценивается в пять баллов. Сразу после заноса из точки приземления мяча проводится перпендикуляр к лицевой, из удобного для себя места этой воображаемой линии игрок бьет ногой, стараясь угодить игровым снарядом в верхнюю часть Н-образных ворот. Это "реализация", и стоит она два очка.

Штрафные за различные нарушения тоже бьются ногами, но в отличие от "реализации" стоят по три балла. И наконец, тоже оцениваемый в три очка дроп-гол. Если мяч находится в игре, любой может пробить по воротам, но только с отскоком мяча от поля. Удары с рук запрещены. Дроп-голы - товар в регби "штучный".

Ловля овального мяча - один из важнейших технических элементов регби. Поймать прилетевшую "дыню" непросто, она так и норовит выпрыгнуть из рук игроков. Фото: Reuters

Сплошь островитяне

Регби очень популярен в государствах Тихоокеанского бассейна. На Кубке мира островитяне из Океании будут представлены в каждой из четырех групп предварительного этапа. Вот их состав: "А" - Япония, Россия, Ирландия, Шотландия, Самоа; "В" - Новая Зеландия, ЮАР, Италия, Намибия, Канада; "С" - Англия, Франция, Аргентина, США, Тонга; "D" - Австралия, Уэльс, Грузия, Фиджи, Уругвай.

По две лучшие команды от каждого квинтета выходят в четвертьфинал. Подсчет очков в турнирные таблицы своеобразный: победа - 4 балла, ничья - 2, поражение - 0. Бонусы по одному баллу добавляются командам, которые за матч совершили четыре "попытки" или больше, а также проигравшим, потерпевшим поражение с разницей менее восьми очков.

Сборная Новой Зеландии перед матчами всегда исполняет зажигательный танец коренного народа страны маори - воинственную "хаку". Фото: Reuters

Кубок мира продлится почти полтора месяца, финал назначен на 2 ноября. Турнир ведет свою историю с 1987 года, трофей разыгрывается раз в четырехлетие. У действующего чемпиона Новой Зеландии три титула (1987, 2011, 2015), по две победы у Австралии (1991, 1999) и ЮАР (1995, 2007), одна у Англии (2003).

Сборная страны

Сто лет ожидания

Фото: РИА Новости

Еще в 1886 году работавший в Москве некий шотландец Хоппер стал инициатором регбийных матчей, но его попытки пресекла полиция - игру посчитали слишком грубой.

Лишь в год столетия регби, уже в СССР в 1923-м, в столице состоялся первый официальный матч.

До войны успели провести несколько всесоюзных турниров. А после регби попало в немилость властей как прозападная, идеологически чуждая советскому народу игру. И только в 1966 году возобновилось проведение всесоюзных первенств.

Через двадцать лет политика пять вмешалась в регби. Сборная СССР получила приглашение на первый Кубок, но отказалась из-за того, что среди участников была ... команда Зимбабве. Чем она не угодила? Регулярно проводила товарищеские матчи с ЮАР, выгнанной из мирового спортивного сообщества за политику апартеида.

Уже в российской истории сборная была близка к попаданию на КМ-2003, однако под занавес отборочного цикла команду дисквалифицировали из-за участия трех натурализованных южноафриканцев, чьи далекие русские корни документально мы должным образом не подтвердили. И все-таки в 2011-м россияне выступили на Кубке мира. Дебютанты сыграли дерзко, красиво, хотя классом уступали соперникам по группе и потерпели четыре поражения.