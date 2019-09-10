Семья Бута сможет навещать его в тюрьме четыре раза в неделю

Власти США разрешили супруге и дочери содержащегося в тюрьме в штате Иллинойс Виктора Бута два дополнительных дня свиданий в неделю. Об этом Алла Бут, супруга россиянина, сообщила в ходе пресс-конференции в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

"Госдеп США пошел навстречу, и нам выделили два дополнительных дня. При этом нам предложили на выбор эти дни", - завила Бут, чьи слова приводит ТАСС. Она также сообщила, что кроме предусмотренных тюремным начальством на общих началах для родственников и знакомых всех содержащихся под стражей выходных дней (субботы и воскресенья), они с дочерью выбрали для свиданий еще среду и четверг. В итоге семья сможет навещать Виктора Бута в тюрьме четыре дня в неделю.

Бут заявила, что первое свидание ее мужа с семьей состоится 18 сентября. Женщина рассказала, что намерена поселиться в городе Марион, где находится тюремное учреждение.

"Виктор Бут находился пять лет в тяжелом блоке. Хуже только подземные одиночные камеры", - отметила жена россиянина, добавив, что он сидел с "ваххабитами в блоке из 32 человек, а на прогулках видел только кусок неба в 16 квадратных метров".

Напомним, что Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда по запросу США. Его обвинили в незаконных поставках оружия колумбийским повстанцам из РВСК. В 2010 году он был экстрадирован в США, где спустя два года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в 15 миллионов долларов.