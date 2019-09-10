Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

Во вторник утром КНДР запустила два неопознанных снаряда в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По его данным, снаряды или ракеты были выпущены в восточном направлении с территории западной провинции Пхенан-Намдо. О типе снарядов и дальности их полета информации нет. Южнокорейские военные подчеркивают, что следят за ситуацией и находятся в состоянии боевой готовности, пишет ТАСС.

США сообщили, что в связи с запуском северокорейских снарядов находятся в тесном контакте с союзниками в регионе. Японское правительство распространило заявление, что эти пуски не угрожали безопасности страны. "Над территорией или исключительной экономической зоной Японии полет баллистических ракет не зафиксирован, какого-либо влияния на обеспечение безопасности страны не зафиксировано", - цитирует РИА Новости сообщение агентства Kyodo.