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Рубрика: Общество

Ученые описали ранее неизвестное шестое массовое вымирание

Текст: Юлия Мякишева
Гора Эмэйшань в провинции Сычуань Фото: YuZhang/iStock Гора Эмэйшань в провинции Сычуань Фото: YuZhang/iStock
Гора Эмэйшань в провинции Сычуань Фото: YuZhang/iStock

Раньше считалось, что Земля пережила пять периодов массовой гибели. Ученые пришли к выводу, что еще одна произошла около 260 миллионов лет назад.

Процесс, повлиявший на жизнь на суше и в морях, происходил в одно время с извержением вулкана Эмэйшань и наводнением, вследствие которых появились Эмэйшанские ловушки - обширное скальное образование в Южном Китае. Об этом сообщает сайт Нью-Йоркского университета.

Фото: Александр Юрьев / РИА Новости
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- Крайне важно, чтобы мы знали количество тяжелых массовых вымираний и их сроки, чтобы исследовать их причины. Примечательно, что все шесть крупных массовых вымираний связаны с разрушительными экологическими потрясениями. В частности, массовыми наводнениями и извержениями базальта, каждое из которых охватывает более миллиона квадратных километров с толстыми потоками лавы, - передает пресс-служба вуза слова профессора кафедры биологии Нью-Йоркского университета Майкла Рампино.

По его словам, извержения подобные этому, высвобождают большое количество парниковых газов, в частности углекислого газа и метана, которые вызывают сильное глобальное потепление. Процесс усугубляют теплые, бедные кислородом океаны, которые не способствуют морской жизни.

Так, в современной геологической летописи описаны пять таких событий, которые уничтожали большое количество видов: конец Ордовикского периода (443,8 миллионов лет назад), поздний Девонский период (372,2 миллиона лет назад), конец Пермского периода (251,9 миллионов лет назад), конец Триасового периода (201,4 миллиона лет назад) и конец Мелового периода (66 миллионов лет назад).

Ученые оценили численность пропавших видов, уделяя особое внимание вымиранию по причине экологическому воздействию, и решили поставить события средне-пермского периода ( примерно с 272 до 260 миллионов лет назад) в один ряд с другими вымираниями.

Ученые говорят, что последствия потери видов, которая происходит сейчас, могут оказаться такими же серьезными.

Кстати

Энтомологи заявили о начале "апокалипсиса среди насекомых". Так, в Германии общая биомасса летающих насекомых сократилась на 76 процентов. Вымирание насекомых происходит с ужасающей исследователей скоростью. По их мнению. Оно катастрофически влияет на пищевые цепи и среду обитания.

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