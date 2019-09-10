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10.09.2019 21:27
Рубрика: Спорт

Полет в Минске

Сидорова выиграла в прыжках с шестом на матчевой встрече Европа - США
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала победительницей в прыжках с шестом на матчевой встрече сборных Европы и США в Минске.
Анжелика Сидорова осталась довольна результатом 4,85 м, но главный старт еще впереди. Это чемпионат мира в Дохе. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС Анжелика Сидорова осталась довольна результатом 4,85 м, но главный старт еще впереди. Это чемпионат мира в Дохе. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Анжелика Сидорова осталась довольна результатом 4,85 м, но главный старт еще впереди. Это чемпионат мира в Дохе. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Сидорова показала результат 4,85 м, обыграв гречанку Екатерину Стефаниди (4,70), с которой на днях соперничала в финале "Бриллиантовой лиги". Тогда обе спортсменки взяли высоту 4,83 м, но Стефаниди победила Анжелику по количеству попыток. Впрочем, главная их битва пройдет на чемпионате мира в Дохе, который стартует 27 сентября. Пока на счету Сидоровой титул летней чемпионки Европы (2014), а медали ЧМ она брала только в помещении (2014, 2018).

Фото: РИА Новости
Мария Ласицкене победила в финале "Бриллиантовой лиги"

- Рада, что выиграла, но не воспринимаю это как реванш, - приводит слова Сидоровой пресс-служба ВФЛА. - Основной старт будет в Дохе. Сейчас Стефаниди не была на сто процентов заряжена на борьбу. Да и мне тяжело было собрать себя после Брюсселя, где прыгала все со второй-третьей попыток. Тело еще не отдохнуло, а приходилось заставлять его работать в полную силу. Но совсем расслабляться тоже не хотелось, все-таки старт крупный, ответственный, полезный. Точно пойдет в копилку перед чемпионатом мира.

Призовое место в Минске занял еще один россиянин - Илья Иванюк. В прыжках в высоту он показал результат 2,31 м, уступив белорусу Максиму Недосекову (2,35). Тот подвинул Илью и на пьедестале, и в мировом рейтинге. Хотя Иванюк не стал расстраиваться: "На чемпионате мира на мне не будет мишени лидера сезона. Это снимет груз ответственности", - заявил спортсмен.

После подписания этого номера "РГ" в печать максимальное количество очков сборной Европы постарались принести победительница "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту Мария Ласицкене и чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика
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