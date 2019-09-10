Смертность в первом полугодии 2019-го уменьшилась, составив 12,6 человека на сто тысяч населения. Год назад за этот же период она была 13 на сто тысяч. Самая высокая смертность зафиксирована в Псковской области - 17,5 человека на сто тысяч населения, Тверской - 16,7, Новгородской - 16,5.

Меньше всего людей умирало там, где больше всего рождалось, - на Кавказе. Так, в Ингушетии показатель составил 2,9 на сто тысяч, Чечне - 4,5 на сто тысяч. Хороший показатель и на севере - в Ямало-Ненецком автономном округе - 4,6.

Детей за первые шесть месяцев этого года родилось немного меньше, чем годом ранее: 9,9 ребенка на сто тысяч населения против 10,8 в первом полугодии 2018 года. Больше всего детей в России традиционного родилось в Тыве (19 на сто тысяч населения) и на Кавказе: в Чечне - 17,2, Ингушетии - 14,9, Дагестане - 14,2).

Снижение рождаемости в нашей стране - процесс прогнозируемый. Это происходит из-за демографической ямы, в которую мы начали спускаться. Она образовалась в период Великой Отечественной войны, а в 1990-е годы усугубилась.

По мнению главного научного сотрудника Института социально-политических исследований РАН Леонида Рыбаковского, спасти ситуацию и увеличить население страны лучше всего помогла бы взвешенная миграционная политика. С его точки зрения, было бы правильно создать научную группу, чтобы ученые могли просчитать разные сценарии привлечения и размещения мигрантов, а на основании этого могла бы появиться новая программа.

Миграционный прирост с начала года составил 134 тысячи человек, что почти вдвое больше, чем годом раньше - 75,4 тысячи.